Trao thưởng các đơn vị phá hai chuyên án ma túy lớn ở Hà Tĩnh

Chiều 13-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi các chuyên án ma túy.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án HT725 và HT825

Video: Trao thưởng đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án ma túy lớn ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách Bộ Tư lệnh Biên phòng trong đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công 6 chuyên án, vụ án (3 chuyên án về ma túy, 1 vụ án buôn lậu và 2 vụ án về vật liệu nổ).

Thu giữ tang vật ma túy, súng, đạn và nhiều biển số xe ô tô giả

Theo đó, kết quả đấu tranh chuyên án HT725, vào hồi 22 giờ ngày 17-7, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc; Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải Quan khu vực XI phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam (sinh năm 1996), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Đối tượng Trần Văn Nam và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ là 38kg ma túy đá, 3kg ketamin, 9.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (1 viên đã lên nòng) và nhiều biển số xe ô tô giả.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam tại hiện trường

Về kết quả đấu tranh chuyên án HT825, ngày 10-8, tại Km67 tuyến Quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 1 đối tượng tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy và tang vật là cần sa

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-366.60, do Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) điều khiển, cất giấu 115kg cần sa khô.

Tang vật cần sa khô cất giấu trong các bao tải màu đen

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy và tang vật là cần sa

Đây là 2 chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, địa bàn hoạt động xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam; các đối tượng vận chuyển rất tinh vi, thay đổi vị trí liên tục nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh thành công chuyên án. Đồng thời, yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, những di biến động của các đối tượng trên biên giới, từ đó đề ra chủ trương, phương án phối hợp để phá án phù hợp, an toàn, đạt hiệu quả cao.

DƯƠNG QUANG - THANH GIANG