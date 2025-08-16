Triệt phá đường dây ma túy hơn 295kg từ Lào về Việt Nam

Ngày 16-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn từ Lào về Việt Nam.

Clip bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt ma túy ở Đà Nẵng. Thực hiện: HOÀI NAM - MINH PHONG

Vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục PCMT&TP) và BĐBP TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 2 đối tượng: N.T.L. (trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án

Khám xét tại chỗ, các lực lượng thu giữ tổng cộng 295,5kg ma túy các loại, 2 ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của đối tượng L., lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu AK, 1 súng tự chế) cùng 7 viên đạn.

Lượng ma túy khủng

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đánh giá, đây là chuyên án quy mô rất lớn, tang vật thu giữ thuộc loại “khủng” trong các vụ án ma túy bị triệt phá thời gian gần đây. Các đối tượng trong đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn tinh vi, vận chuyển ma túy từ Lào qua tuyến biên giới Quảng Trị rồi trung chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Hiện BĐBP Quảng Trị đang phối hợp BĐBP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MINH PHONG