Triệt phá đường dây ma túy hơn 295kg từ Lào về Việt Nam

Vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục PCMT&TP) và BĐBP TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 2 đối tượng: N.T.L. (trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Khám xét tại chỗ, các lực lượng thu giữ tổng cộng 295,5kg ma túy các loại, 2 ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của đối tượng L., lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu AK, 1 súng tự chế) cùng 7 viên đạn.
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đánh giá, đây là chuyên án quy mô rất lớn, tang vật thu giữ thuộc loại “khủng” trong các vụ án ma túy bị triệt phá thời gian gần đây. Các đối tượng trong đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn tinh vi, vận chuyển ma túy từ Lào qua tuyến biên giới Quảng Trị rồi trung chuyển vào nội địa tiêu thụ.
Hiện BĐBP Quảng Trị đang phối hợp BĐBP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.