Đột phá tư duy, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Tiếp tục chương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chiều 20-1, các đại biểu thảo luận tại đoàn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội, với nhiều ý kiến, phân tích sâu sắc về mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên thảo luận tại đoàn của Đoàn đại biểu TPHCM, chiều 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Thảo luận tại đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi, tổng kết những kinh nghiệm cốt lõi trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Trong nhiệm vụ sắp tới, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm; an ninh, quốc phòng, đối ngoại là trọng yếu; văn hóa là nền tảng tinh thần; an sinh xã hội phải có bước tiến đột phá. Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi Chính phủ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải tập trung các giải pháp.

Đặc biệt, vừa qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết hết sức quan trọng về khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua những biến động chưa từng có. Càng trong khó khăn, thử thách, tinh thần đoàn kết càng phải được phát huy mạnh mẽ, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ thực tiễn điều hành, Thủ tướng đúc kết: tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, nguồn lực phải bắt nguồn từ nhân dân. Hướng tới giai đoạn 2026-2030 quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng và thúc đẩy triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh, các nội dung lớn đã được tích hợp, đúc kết một cách đầy đủ nhất, sâu sắc nhất trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc, cho thấy tư tưởng chỉ đạo, tầm nhìn của đồng chí đứng đầu Đảng ta.

﻿Buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Báo cáo đã đánh giá về những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó "thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TPHCM". Báo cáo của Tổng Bí thư cũng đã nêu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và đặc biệt đã có “lời hiệu triệu” phải hành động.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn những thông điệp trong Báo cáo của Tổng Bí thư, từ đó đặt ra chương trình hành động đến năm 2030 và năm 2045.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại phiên thảo luận tại đoàn, chiều 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí, chúng ta không thể duy trì cách làm cũ là chờ đại hội xong mới triển khai, mà đại hội xong đã phải chuyển sang bước hai là tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích. Đồng chí nhấn mạnh đây chính là sự đổi mới của Đảng, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chia sẻ thêm, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khóa XIII là bản lĩnh, tinh thần vượt qua thử thách dịch Covid-19. Trong đó, TPHCM đã nỗ lực phục hồi toàn diện, đặc biệt là kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, đi lên từ mức tăng trưởng âm. Điều đó thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân là gốc, Báo cáo của Tổng Bí thư cũng đã thể hiện rất rõ vấn đề này.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM thảo luận tại đoàn, chiều 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến của đoàn đại biểu TPHCM. Những ý kiến này sẽ được ghi nhận đầy đủ để báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Phát biểu kết luận buổi thảo luận của đoàn TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, sẽ ghi nhận các ý kiến của đại biểu một cách nghiêm túc, trách nhiệm để chỉ đạo và điều hành công việc của thành phố trong thời gian tới.

PHAN THẢO - ANH THƯ