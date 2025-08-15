Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận còn nhiều vướng mắc

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành đã tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ liên quan Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2). Tuy nhiên, để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, vướng mắc lớn nhất của dự án là cơ sở pháp lý. Cụ thể, theo Nghị quyết 41/2009/QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã ban hành từ năm 2009, đến nay một số nội dung như tổng mức đầu tư, lộ trình thực hiện… không còn phù hợp. Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị sớm điều chỉnh để có cơ sở triển khai tiếp.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa được giao thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, các khu tái định cư cần điều chỉnh diện tích, quy mô theo thực tế. Thêm vào đó, quy hoạch dự án phê duyệt năm 2015 quy định vùng cách ly 500m từ hàng rào nhà máy, nhưng ngày 17-4-2025 Bộ KH-CN đề nghị mở rộng khu vực cấm dân cư tối thiểu 1km. Sự chênh lệch này khiến vị trí tái định cư của Ninh Thuận 2 không còn phù hợp, cần các bộ, ngành thống nhất để đảm bảo tính pháp lý và khả thi.

Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, tổng mức đầu tư cho dự án di dân, tái định cư khi thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 3.235 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi rà soát số hộ, mức đền bù và chi phí xây dựng, con số sơ bộ đã tăng lên khoảng 12.392 tỷ đồng. Đến nay, dự án mới được bố trí 3.236 tỷ đồng theo kiến nghị của tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện các vướng mắc về kinh phí để thực hiện di dân, tái định cư đang được các bộ, ngành tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư vào tháng 11-2024, gồm 2 nhà máy (mỗi nhà máy gồm 2 tổ máy) với tổng công suất khoảng 4.600MW. Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, còn nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa). Để thực hiện dự án, khoảng 1.153 hộ dân sẽ phải di dời. Đến nay, vùng dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê và đang tổ chức xác minh nguồn gốc đất, giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản.

TIẾN THẮNG