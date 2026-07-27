Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 27-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các thương binh trên địa bàn thành phố.

Video Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, tri ân các thương binh. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Đoàn đã đến thăm ông Hà Trung Nghĩa (sinh năm 1961, ngụ phường Sài Gòn, thương binh hạng 1/4); ông Trần Công Hiệu (sinh năm 1969, ngụ phường Bến Thành, thương binh hạng 1/4); ông Lê Thống Nhất (sinh năm 1933, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, thương binh hạng 1/4).

Đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Hà Trung Nghĩa. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng đoàn đại biểu đã trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn ghi nhớ, trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe thương binh Trần Công Hiệu. Ảnh: CẨM TUYẾT

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc các thương binh mạnh khỏe, sống an vui, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và có những hiến kế, góp ý cho sự phát triển của địa phương, TPHCM.

Đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Lê Thống Nhất. Ảnh: CẨM TUYẾT

CẨM TUYẾT