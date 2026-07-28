Xe ben lao vào cửa hàng ở Thủ Đức, 4 người trong một gia đình thoát nạn

Sáng 28-7, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe ben lao vào nhà dân trên đường Tô Ngọc Vân. May mắn, một gia đình có 4 người đã thoát nạn trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27-7, xe ben biển số 50H-351.xx, do nam tài xế 31 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức. Khi vừa qua giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50 mét, phương tiện bất ngờ mất lái, tông đổ hơn 20 mét dải phân cách thép giữa đường.

Sau đó, xe ben lao sang làn đường ngược chiều, leo lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào một cửa hàng kinh doanh kính mắt. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe cắm sâu vào bên trong cửa hàng, gây hư hỏng nặng.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Ảnh: HỮU TÂM

Một người dân sống đối diện hiện trường cho biết, sau tiếng động lớn thì bụi bốc lên mù mịt. Phát hiện có nạn nhân mắc kẹt bên trong, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.

Chủ cửa hàng là anh Đào Quân (45 tuổi) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình gồm vợ chồng anh và hai con nhỏ vừa đi ngủ được khoảng 10 phút. Hai người con nằm ngủ phía trước cửa hàng, còn vợ chồng anh ở khu vực phía trong.

Hiện trường phía trước căn nhà hư hỏng nặng. Ảnh: HỮU TÂM

“Khi xe ben lao vào, phần cabin chui sâu vào cửa tiệm, ép vợ chồng tôi sát vào tường. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, may mắn có hàng xóm kịp thời hỗ trợ đưa cả gia đình ra ngoài”, anh Quân kể lại.

Sau vụ việc, cả gia đình được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vợ và hai con anh Quân chỉ bị xây xát nhẹ. Đến rạng sáng cùng ngày, gia đình đã về nhà người thân để tạm trú.

Dải phân cách thép giữa hai làn đường bị tông hư hỏng. Ảnh: HỮU TÂM

Theo anh Quân, ngoài ảnh hưởng về tinh thần, cửa hàng cùng nhiều hàng hóa, máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh kính mắt bị hư hỏng nặng. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời có phương án giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định.

Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HỮU TÂM

Đến sáng 28-7, hiện trường vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN TÂN