Dự báo bão Fengshen (Phong Thần) vào Biển Đông chiều 19-10

Cập nhật đến chiều 18-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão Fengshen đã ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc - 125,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Vị trí và dự báo quỹ đạo di chuyển của bão Fengshen vào chiều 18-10

Trong 24 đến 36 giờ tới, bão Fengshen tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình 15-25km/giờ, đi qua miền Trung Philippines, sau đó tiến vào Biển Đông chiều 19-10 và có khả năng trở thành bão số 12 trong năm 2025 (trên Biển Đông).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 20-10, tâm bão có thể cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Đến chiều 21-10, tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc, cường độ tăng lên cấp 11, giật cấp 13.

Từ khoảng ngày 21-10, bão có xu hướng đổi hướng sang Tây Nam, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, cường độ ổn định rồi suy yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa, được dự báo có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động rất mạnh trong các ngày 20 đến 22-10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, quỹ đạo có thể thay đổi trong quá trình di chuyển do tác động của không khí lạnh.

Theo đánh giá của Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau khi vào Biển Đông, dự báo bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc (cường độ có xu hướng mạnh thêm, đến khoảng ngày 22-10 khi bão di chuyển tới phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13).

Đặc điểm của cơn bão số 12 là khi vào Biển Đông thì Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh, khối không khí lạnh chắn ở phần Tây của cơn bão, khiến bão ít có khả năng di chuyển chính Tây để đi vào Bắc bộ hoặc lên phía đất liền Trung Quốc.

Vì thế, khi tới vùng biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập, nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền miền Trung.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dù khả năng ảnh hưởng đất liền miền Trung không cao, nhưng với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4m.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh nên từ ngày 23 đến 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

PHÚC HẬU