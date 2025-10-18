Bão Phong Thần đã mạnh lên, đang hướng vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen (Phong Thần).

Bão Phong Thần khi vào Biển Đông có thể bị không khí lạnh đẩy xuống (mô hình dự báo vào sáng 18-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia)

Hồi 7 giờ sáng nay 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 126,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo trong 48 giờ tới, bão Fengshen sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vượt qua khu vực miền Trung Philippines rồi đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 20-10. Sau khi vào Biển Đông, bão có khả năng mạnh trở lại và trở thành bão số 12 trong năm nay.

Đây là cơn bão sẽ có đường đi rất phức tạp. Hiện các mô hình dự báo cho thấy đường đi của bão có thể chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, khiến quỹ đạo bão có khả năng “uốn cong” hoặc đổi hướng.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, bão Fengshen có thể gây gió mạnh, sóng lớn và mưa diện rộng ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, sau đó ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ và Nam Trung bộ. Các địa phương ven biển miền Trung cần theo dõi sát diễn biến cơn bão này, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân hoạt động trên biển ngay từ sớm.

Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, do tác động của bão số 12 và không khí lạnh, miền Trung sắp có đợt mưa rất lớn. Vùng mưa có thể bao trùm sang sườn Tây dãy Trường Sơn, gây lũ trên sông Mekong.

PHÚC HẬU