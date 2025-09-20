Dự báo bão Ragasa vào Biển Đông với rủi ro thiên tai cấp 4

Cập nhật đến chiều 20-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Ragasa đang tiếp tục mạnh lên và sẽ đi vào Biển Đông ngày 23-9.

Khi đó, bão đạt cường độ rất mạnh, sức gió có thể lên tới cấp 15-16, giật trên cấp 17, gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Cập nhật dự báo đến 16 giờ ngày 20-9 từ Hải quân Hoa Kỳ về bão Ragasa. Nguồn: Z.E

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đây là cấp rủi ro rất lớn, có khả năng đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 20-9, tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc - 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông.

Hiện bão vẫn đang ở cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Cập nhật tâm bão lúc 13 giờ ngày 20-9 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, đến 13 giờ ngày 21-9, tâm bão còn nằm cách đảo Luzon 490km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Đến ngày 22-9, bão tiến sát phía Bắc đảo Luzon, đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17. Đến 13 giờ ngày 23-9, bão vào khu vực Đông Bắc Biển Đông với sức gió cấp 15-16, giật trên cấp 17, gây biển động dữ dội.

Sau đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Ragasa sẽ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần. Khả năng cao bão sẽ tiếp tục đi nhanh về phía khu vực Hồng Kông (Trung Quốc).

PHÚC HẬU