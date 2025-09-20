Xã hội

Dự báo bão Ragasa vào Biển Đông với rủi ro thiên tai cấp 4

SGGPO

Cập nhật đến chiều 20-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Ragasa đang tiếp tục mạnh lên và sẽ đi vào Biển Đông ngày 23-9.

Khi đó, bão đạt cường độ rất mạnh, sức gió có thể lên tới cấp 15-16, giật trên cấp 17, gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

IMG_2457.jpeg
Cập nhật dự báo đến 16 giờ ngày 20-9 từ Hải quân Hoa Kỳ về bão Ragasa. Nguồn: Z.E

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đây là cấp rủi ro rất lớn, có khả năng đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 20-9, tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc - 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông.

Hiện bão vẫn đang ở cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

IMG_2456.gif
Cập nhật tâm bão lúc 13 giờ ngày 20-9 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, đến 13 giờ ngày 21-9, tâm bão còn nằm cách đảo Luzon 490km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Đến ngày 22-9, bão tiến sát phía Bắc đảo Luzon, đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17. Đến 13 giờ ngày 23-9, bão vào khu vực Đông Bắc Biển Đông với sức gió cấp 15-16, giật trên cấp 17, gây biển động dữ dội.

Sau đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Ragasa sẽ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần. Khả năng cao bão sẽ tiếp tục đi nhanh về phía khu vực Hồng Kông (Trung Quốc).

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

bão ragasa bão số 9 Biển Đông bão mạnh siêu bão bão cấp 17

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn