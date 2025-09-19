Nhiều dự báo khác nhau về hướng đi của siêu bão Ragasa

Hầu hết các mô hình thống nhất cảnh báo Ragasa sẽ thành siêu bão, nhưng lại có những khác biệt khi nhận định quỹ đạo di chuyển (hướng đi) của cơn bão này.

Mô hình dự báo bão Ragasa theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Việt Nam) ngày 19-9

Cập nhật thông tin đến chiều 19-9 từ các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế, bão Ragasa (mang hàm nghĩa “Thần tốc” - tên do Philippines đề cử) đã tăng cường độ và tăng tốc ở phía Đông Philippines, có khả năng đạt mức siêu bão khi tiến gần eo biển Luzon (Philippines) trước khi vào Biển Đông khoảng ngày 23-9.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện thế giới đang đưa ra rất nhiều mô hình dự báo khác nhau về hướng đi của siêu bão này. Phần lớn nhận định tâm bão sẽ đi về phía bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc), nhưng sau đó di chuyển như thế nào thì các mô hình hiện không thống nhất.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), chiều 19-9, tâm bão ở khoảng 16 độ vĩ Bắc - 130,7 độ kinh Đông (gió mạnh cấp 8, giật cấp 10). Tuy nhiên đến ngày 23-9, bão sẽ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17 và ngày 24-9, khi di chuyển đến khu vực ngoài khơi Đông Nam Trung Quốc, bão còn khoảng cấp 14, giật cấp 16-17.

Siêu bão Ragasa được đánh dấu đỏ - mô hình dự báo của Hoa Kỳ, cập nhật 18 giờ 50 ngày 19-9, theo giờ Việt Nam. Nguồn: Z.E

Ngày 19-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cũng đã phát cảnh báo sớm về cơn bão này (thông thường theo quy định khi bão vào Biển Đông thì cơ quan khí tượng của Việt Nam mới phát tin).

Theo trung tâm này, vào ngày 22-9, bão Ragasa có thể đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17 và từ chiều tối 22-9, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 và từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông (gồm quần đảo Hoàng Sa) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, sóng biển có thể cao trên 10m (các cơn bão trung bình chỉ gây sóng 3-4m).

Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định, bão Ragasa có khả năng vào khu vực Bắc Biển Đông đầu tuần tới và có thể đạt cường độ siêu bão, làm thời tiết khu vực xấu đi rõ rệt vào giữa tuần.

Tuy nhiên một số nền tảng dự báo trực tuyến (như Windy, theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí hậu hạn vừa châu Âu - ECMWF và Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu Hoa Kỳ - GFS) cho rằng, sau khi qua đảo Luzon vào Biển Đông, bão sẽ yếu hơn vì điều kiện bất lợi hơn.

Mô hình dự báo của Nhật Bản (JMA) cập nhật tối 19-9

Chiều 19-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện các mô hình dự báo đang phân tán mạnh ở mốc quỹ đạo từ ngày 23-9, với 3 nhóm quỹ đạo.

Cụ thể: Tâm bão có thể lệch Bắc đi vào phía Đông Đài Loan, hoặc lệch Nam đi dọc vĩ tuyến 20 hướng đảo Hải Nam (Trung Quốc) - nếu đi theo quỹ đạo này dễ đạt cường độ rất mạnh. Kịch bản trung bình là bão hướng vào Hồng Kông (Trung Quốc).

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, khoảng cách vị trí tâm bão vào ngày 24-9 giữa các mô hình hiện nay có thể dẫn đến chênh lệch xấp xỉ 1.000km, kéo theo chênh lệch lớn về cường độ và phạm vi tác động.

Mô hình của châu Âu dự báo vị trí tâm bão Ragasa đêm 24-9. Nguồn: Windy

Khu vực Bắc Biển Đông bị ảnh hưởng của siêu bão Ragasa gần như chắc chắn, nhưng rủi ro đối với đất liền Việt Nam sẽ tăng dần vào tuần tới và còn phụ thuộc quỹ đạo của bão vào ngày 23-9.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu ứng phó bão Ragasa Chiều 19-9, ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký công điện gửi 15 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, cùng nhiều bộ, ngành liên quan, đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó với bão Ragasa. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi sát thông tin dự báo bão, thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động để phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo. Công điện đồng thời được gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Văn phòng Chính phủ để báo cáo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan cứu hộ và báo chí để phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó.

PHÚC HẬU