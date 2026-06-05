TPHCM công bố đề thi và đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10

Chiều 5-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố đề thi và đáp án các môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Thí sinh và phụ huynh xem đề thi môn Ngữ văn TẠI ĐÂY

Thí sinh và phụ huynh xem hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn TẠI ĐÂY

Thí sinh và phụ huynh xem đề thi môn Toán và đáp án môn Toán TẠI ĐÂY

Thí sinh và phụ huynh xem đề thi môn tiếng Anh TẠI ĐÂY

Thí sinh và phụ huynh xem đáp án môn tiếng Anh TẠI ĐÂY

Thông tin từ Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 cho biết, công tác làm phách được thực hiện trong hai ngày 3 và 4-6. Hôm nay (5-6), các giám khảo bắt đầu chấm thi.

Năm nay, toàn bộ bài thi của thí sinh được đưa về khu vực 1 (TPHCM cũ) để triển khai công tác chấm thi. Sở GD-ĐT TPHCM huy động lực lượng giám khảo là giáo viên trung học của cả 3 khu vực (TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về khu vực 1 chấm thi.

Quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10 gồm 2 vòng chấm độc lập. Công tác chấm thi dự kiến diễn ra trong các ngày 5, 6, 7, 8 và 9-6. Sau đó là giai đoạn ráp phách, lên điểm và so dò.

Dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (tức sau ngày 12-6), sở sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh tham dự tại 242 điểm thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

THU TÂM