Dự kiến sáng mai 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I vào sáng mai, 14-10, đại hội sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy...

Đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin về chương trình làm việc tại đại hội

Sáng 13-10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã thông tin về chương trình làm việc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Dự kiến, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 14-10 sẽ tập trung vào các nội dung: trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó là việc trình bày Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức cũng công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, tại phiên khai mạc, đại hội cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại hội cũng theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố từ các cơ sở đảng trên địa bàn thành phố.

Đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị

Chiều 14-10, các đại biểu sẽ thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phiên bế mạc sáng 15-10, sẽ thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Đồng thời, báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nếu có).

Trong phiên bế mạc, dự kiến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội XIV của Đảng sẽ ra mắt đại hội. Đại hội cũng sẽ tặng quà các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 không tái cử, chuyển công tác, nghỉ hưu. Đồng thời công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I…

