Nhiệm kỳ 2020-2025: Những dấu ấn

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TPHCM vinh dự là địa phương duy nhất trong cả nước mang tên Bác, tiên phong đưa nội dung xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” vào văn kiện Đảng bộ Thành phố. Đây là quyết sách mang tính đột phá, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thấm đượm giá trị tư tưởng của Người trong mọi mặt đời sống.

Một góc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG

Đến nay, hơn 5.684 mô hình đã được triển khai theo cách sáng tạo rộng khắp Thành phố, giúp bồi đắp tư tưởng, đạo đức, phong cách

Kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19

Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và mọi tầng lớp nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì một phiên họp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 11-9-2021. Ảnh: Việt dũng

Năm 2021, TPHCM hứng chịu đại dịch Covid-19 bùng phát và trải qua những khó khăn chưa từng có, mất mát cả về sinh mạng lẫn thiệt hại về kinh tế, xã hội. Những câu chuyện trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất và lòng nhân ái của một thành phố luôn đi đầu trong mọi thử thách.

Sau đại dịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nhanh chóng khôi phục kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nền y tế và an sinh xã hội vững chắc hơn. TPHCM đã kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19, hồi ức về một giai đoạn lịch sử đầy thử thách mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau về ý chí không lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng thích ứng, đổi mới và phát triển.

Lực lượng y bác sĩ nỗ lực hết mình trong những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (vào sáng 30-4-2025), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, ghi nhận những đóng góp to lớn của Thành phố trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Chính thức vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Sự kiện ngày 22-12-2024, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành chính thức toàn tuyến, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống giao thông công cộng của TPHCM. Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng và đưa vào khai thác tại Thành phố, với chiều dài 19,7km, kết nối trung tâm với khu vực phía Đông của TPHCM.

Tuyến metro 1 chính thức vận hành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị của TPHCM, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

Khởi công dự án cầu Phước An

Một trong những sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TPHCM, trong giai đoạn 2020-2025 là lễ khởi công dự án Cầu Phước An vào tháng 6-2023. Cây cầu bắc qua sông Thị Vải, tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, kết nối trực tiếp cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với các tuyến cao tốc huyết mạch như Bến Lức - Long Thành và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng.

Dự án thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển logistics.

Khánh thành nhà máy Lego tại Khu công nghiệp VSIP III

Chiều 9-4-2025, Nhà máy Lego tại Khu công nghiệp VSIP III (tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc TPHCM) chính thức khánh thành sau hơn hai năm thi công, với vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD - lớn nhất trong sáu nhà máy của tập đoàn trên toàn cầu. Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn trung hòa carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, là hình mẫu của công nghiệp xanh, bền vững, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và khẳng định sức hấp dẫn của TPHCM đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30-4-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu trong và ngoài nước.

Sự kiện bắt đầu bằng phần lễ kỷ niệm trang trọng, sau đó là lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn do Bộ Quốc phòng chủ trì, với sự tham gia của hàng chục khối thuộc lực lượng Quân đội, Công an, quần chúng và lần đầu tiên có các khối diễu binh của Quân đội Lào và Campuchia.

Trong diễn văn quan trọng tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh ý nghĩa vĩ đại của Chiến thắng mùa Xuân 1975, khẳng định bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) - Trung tâm CMCN 4.0 duy nhất tại Việt Nam

Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TPHCM là sáng kiến tiên phong thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đưa Thành phố trở thành đầu tàu của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT) và chuyển đổi số.

C4IR không chỉ là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ, mà còn là cầu nối để chuyển giao tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

tphcm mới vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1-7-2025 ghi dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM trước đây thực hiện sắp xếp, hình thành TPHCM mới - siêu đô thị lớn nhất cả nước.

Từ ngày 1-7-2025, “TPHCM mới” chính thức hoạt động

Đây không chỉ là sự điều chỉnh địa giới, mà là bước đi mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với diện tích hơn 6.770km2 và dân số xấp xỉ 14 triệu người, TPHCM mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo dư địa cho hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ mở rộng đồng bộ, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư và vị thế trung tâm vùng.

Cùng với việc mở rộng địa giới, Thành phố chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với 168 xã, phường và đặc khu. Những địa danh gần gũi, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân thành phố, thể hiện được văn hóa, truyền thống của vùng đất như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Bến Thành, Bàn Cờ, Bảy Hiền, An Phú Đông... đã được lựa chọn để đặt tên cho phường, xã sau khi sắp xếp.