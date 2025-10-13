Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2023 diễn ra vào sáng 13-10, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, các đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chia sẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, những ngày qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo, vận động quyên góp ủng hộ.

Hoạt động vận động đóng góp nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào ở các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Các đợt phát động nhận được sự tham gia đầy đủ, tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tại đại hội, với tinh thần truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, TPHCM vì cả nước, cùng cả nước, Đoàn Chủ tịch kêu gọi các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Sự đóng góp của các đại biểu sẽ được chuyển đến nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH