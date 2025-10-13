Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, "đi tắt đón đầu" bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội, sáng 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 13-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương, là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nền tảng, động lực mới để đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp, ngành có lúc chưa thật quyết liệt, chưa sâu sát; tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa đồng đều. Công tác chuẩn bị một số đề án, chương trình lớn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên, còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thậm chí vi phạm kỷ luật, pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi còn hình thức, thiếu đồng bộ…

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng đại hội, sáng 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, "đi tắt đón đầu" bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Do đó, trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, trên tinh thần tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại đại hội, sáng 13-10. Ảnh QUANG PHÚC

Về báo cáo chính trị, chương trình hành động mà Đảng bộ Chính phủ đã đề ra, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 3 yêu cầu, trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Tổng Bí thư cho rằng, cần có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm. Trong đó, Chính phủ cần tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số; tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, các ngân hàng yếu kém, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của hệ thống kinh tế - tài chính. Cùng với đó, thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục - đào tạo là "quốc sách hàng đầu", xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội, sáng 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư đề nghị, Chính phủ tập trung chỉ đạo để trong nhiệm kỳ này giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc của người dân, nhất là ở các đô thị lớn; phải xử lý dứt điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác; những tồn tại kéo dài nhiều năm, nay phải quyết tâm khắc phục.

Cùng với đó, đánh giá lại hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đổi mới toàn diện hoạt động dự báo, điều hành. Theo Tổng Bí thư, bão không thể tránh được, nhưng chúng ta phải chủ động, không thể chống chọi bằng bao cát, hết bão lại làm lại từ đầu, mà cần kiên cố hóa hệ thống đê sông, đê biển, nhất là ở những vùng thường xuyên chịu thiên tai.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Chính phủ đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chính phủ sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này.

PHAN THẢO