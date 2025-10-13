Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM: Đề xuất “sandbox” cho fintech, tam giác phát triển và đô thị đa cực

Gần 30.000 lượt ý kiến từ cán bộ, đảng viên, chuyên gia và nhân dân thành phố gửi về đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và kỳ vọng lớn vào một tầm nhìn phát triển mới. Nổi bật trong đó là các góp ý đề xuất thí điểm “sandbox” cho fintech và tài sản số, hình thành mô hình “tam giác phát triển” và tư duy quy hoạch “đa cực, tích hợp, siêu kết nối”, để đưa thành phố vươn tầm khu vực.

Thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ là hình thành “tam giác phát triển”

Góp ý một số kết quả chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể hơn về môi trường, nhất là tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng, suy giảm mảng xanh; đồng thời nhấn mạnh kết quả giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cảnh báo nguy cơ tội phạm công nghệ cao.

Có ý kiến góp ý cần bổ sung thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ là hình thành “tam giác phát triển” giữa TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu với thế mạnh riêng biệt, bổ trợ nhau, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn hợp nhất và phát triển mới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ rõ hạn chế như hạ tầng giao thông đô thị chưa đồng bộ, ngập nước và ô nhiễm còn nghiêm trọng, quy hoạch chậm, cải cách hành chính ở một số nơi còn yếu, tâm lý “sợ trách nhiệm” vẫn tồn tại.

Về bài học kinh nghiệm, các ý kiến thống nhất cần nhấn mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ minh bạch, tăng cường liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải quyết các “điểm nghẽn” thể chế, hạ tầng, môi trường. Đồng thời, đề nghị làm rõ vai trò của tư duy đột phá, cách làm linh hoạt, sáng tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo và hoạch định phát triển.

Đánh giá sâu về nguy cơ mới như an ninh mạng, an ninh tài chính

Về phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025-2030, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá sâu hơn về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tác động của biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và những nguy cơ mới như an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh tài chính.

Đa số ý kiến thống nhất TPHCM sau hợp nhất có tiềm lực vượt trội, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và chênh lệch giữa vùng lõi - vùng ven vẫn là điểm nghẽn. Một số đại biểu đề xuất hướng phát triển “đa cực, liên kết vùng”, khai thác mạnh xu hướng mới như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở nhóm chỉ tiêu kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng, cần gắn các mục tiêu tăng năng suất và đầu tư R&D với giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh phát triển nhân lực số, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Nhiều đề xuất đáng chú ý gồm: nâng chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) lên trên 0,82; tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội lên trên 75% lực lượng lao động.

Trong mảng đô thị, môi trường, các ý kiến đề nghị nêu rõ lộ trình giảm ùn tắc giao thông, tăng diện tích cây xanh, nâng tỷ lệ xử lý rác thải tái chế lên trên 95%. Một số đại biểu lưu ý, việc chuyển đổi phương tiện sạch cần tính đến khả năng chi trả của người dân, nên ưu tiên giải pháp tăng mảng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Đối với quốc phòng an ninh, đề xuất nổi bật là bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ khám phá án đạt từ 75% trở lên, kiềm chế tội phạm mạng và lừa đảo tài chính, tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Xây dựng khu công nghiệp phụ trợ cho ngành bán dẫn

Góp ý cho nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ mới, nhiều ý kiến thống nhất cao với định hướng, giải pháp mà dự thảo đã nêu, đánh giá đây là những nhiệm vụ toàn diện, thể hiện rõ khát vọng phát triển nhanh và bền vững của thành phố sau sáp nhập. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số nội dung sát với thực tiễn hơn.

Lực lượng an ninh, quân đội tuần tra và bảo vệ khu vực diễn ra đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Trong lĩnh vực kinh tế, một số ý kiến đề nghị đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm dùng chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, coi đây là “bệ phóng” cho doanh nghiệp công nghệ cao.

Nhiều ý kiến đề nghị xây dựng khu công nghiệp phụ trợ cho ngành bán dẫn, tập trung vào thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử, đồng thời thí điểm “sandbox” pháp lý cho fintech và tài sản số để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Một số ý kiến nhấn mạnh vai trò của quản trị dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và đạo đức AI, đề nghị thành phố đi trước một bước về thể chế công nghệ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh liên kết vùng, đặc biệt là với các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trong hạ tầng logistics, năng lượng và du lịch; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế, hướng tới trung tâm tài chính - công nghệ - logistics thông minh của khu vực.

Về hạ tầng và không gian phát triển, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối liên vùng như Vành đai 2, metro Bến Thành - Tham Lương, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, cùng với bản đồ quy hoạch không gian ngầm và cơ chế phát triển mô hình TOD quanh các ga metro. Đáng chú ý, có đề xuất xây dựng hệ thống “Cột thông minh” (Smart Pole) tích hợp AI, 5G, camera, cảm biến môi trường và sạc xe điện, được xem là “xương sống vật lý” cho chính quyền số.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhân lực, các ý kiến đề nghị đổi mới đào tạo gắn với thị trường lao động, phát triển các chương trình song ngữ, dạy ngoại ngữ thứ ba, tăng kỹ năng số và AI cho học sinh, phấn đấu đến 2030, 100% trường đạt chuẩn quốc gia.

Về an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị phát triển “kinh tế bạc”, các ngành dịch vụ, sản phẩm cho người cao tuổi, mở rộng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tăng chính sách trợ cấp người trên 65 tuổi, đồng thời nâng cao mức sinh, giảm nghèo bền vững và bảo vệ người yếu thế.

Trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, có góp ý nổi bật là xây dựng lực lượng cảnh sát môi trường chuyên sâu, thành lập Tòa án Môi trường, đẩy nhanh các dự án chống ngập chiến lược, kiểm soát không khí, phát triển kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu theo lộ trình rõ ràng.

Hình thành Thung lũng đổi mới sáng tạo của TPHCM Đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với các chương trình trọng điểm, đột phá được nêu trong dự thảo, đồng thời cho rằng, thành phố cần tạo thêm những dấu ấn mới, đột phá hơn, vừa tháo gỡ điểm nghẽn lâu nay, vừa mở rộng không gian phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Nhiều đại biểu đề nghị khẩn trương cụ thể hóa 4 Nghị quyết trụ cột và 3 Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, đồng thời mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù và đột phá để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Một số ý kiến nhấn mạnh, cần hình thành cơ chế hợp tác công - tư trong nghiên cứu phát triển (R&D), xây dựng “Quỹ đổi mới sáng tạo TPHCM” và “Thung lũng đổi mới sáng tạo” có quy mô khu vực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tri thức và khởi nghiệp mang tầm quốc tế. Về hạ tầng, các ý kiến tập trung vào yêu cầu đẩy nhanh các dự án giao thông chiến lược như đường sắt đô thị, cao tốc, cảng biển, sân bay, nhằm tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng Đông Nam bộ. Song song đó là phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn (metro, BRT) gắn với mô hình TOD. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông, mở rộng trục giao thông kết nối Cái Mép - Thị Vải - sân bay Long Thành. Một nhóm ý kiến khác nhấn mạnh, nguồn nhân lực sẽ là “đột phá của đột phá”. Thành phố cần cơ chế tài chính đặc thù để chủ động thu hút và đãi ngộ nhân tài, thậm chí cao hơn khung chung cả nước đối với các chuyên gia trong các lĩnh vực mũi nhọn: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới…

CẨM NƯƠNG - VĂN MINH - THU HƯỜNG