Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ đại hội đặc biệt

Sáng 13-10, trên toàn bộ các điểm cầu tại TPHCM, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai nghiêm ngặt và đồng bộ trong ngày diễn ra phiên trù bị và suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Từ rạng sáng, lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và dân phòng đồng loạt ra quân ứng trực. Trên những tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển, từ Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn) đến Học viện Cán bộ TPHCM (phường Bình Thạnh), các phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông được triển khai nhịp nhàng, khoa học.

Tại Học viện Cán bộ TPHCM, an ninh trật tự được siết chặt đảm bảo cho kỳ đại hội an toàn, thành công. Ảnh: VĂN MINH

Dù lưu lượng xe sáng đầu tuần khá đông đúc, nhưng không xảy ra ùn tắc, mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường trong khuôn khổ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố.

Bên trong khu vực Học viện, công tác kiểm tra an ninh, hậu cần, y tế, PCCC được siết chặt, từng chi tiết nhỏ đều được rà soát kỹ lưỡng. Từ lực lượng bảo vệ đến cán bộ phục vụ đều mang tâm thế nghiêm túc, thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao.

Lực lượng công an tham gia điều tiết các phương tiện lưu thông tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VĂN ANH

Tại các địa phương, lực lượng dân quân thường trực, công an phường, xã, thị trấn duy trì tuần tra ngày đêm, nhất là tại các điểm cầu diễn ra Đại hội, bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối.

Trước đó, Công an TPHCM đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nắm chắc tình hình từ sớm, kịp thời dự báo và tham mưu giải pháp ứng phó với mọi tình huống. Từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn.

Khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), nơi các đại biểu đến viếng trước khi vào phiên trù bị, lực lượng chức năng đã có mặt túc trực từ sáng sớm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trên các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phối hợp các tổ công tác đặc biệt 363 tuần tra khép kín, ngăn ngừa tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông. Tại khu dân cư, công an phường, xã, thị trấn duy trì tuần tra đêm, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tạo nên thế trận an ninh vững chắc, trật tự được giữ nghiêm trong những ngày diễn ra Đại hội.

>> Hình ảnh các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các phường, xã. Ảnh: MẠNH THẮNG - VĂN ANH - TRÚC GIANG

NHÓM PV