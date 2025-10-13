Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ đại hội đặc biệt

Từ rạng sáng, lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và dân phòng đồng loạt ra quân ứng trực. Trên những tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển, từ Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn) đến Học viện Cán bộ TPHCM (phường Bình Thạnh), các phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông được triển khai nhịp nhàng, khoa học.
Dù lưu lượng xe sáng đầu tuần khá đông đúc, nhưng không xảy ra ùn tắc, mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường trong khuôn khổ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố.
Bên trong khu vực Học viện, công tác kiểm tra an ninh, hậu cần, y tế, PCCC được siết chặt, từng chi tiết nhỏ đều được rà soát kỹ lưỡng. Từ lực lượng bảo vệ đến cán bộ phục vụ đều mang tâm thế nghiêm túc, thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao.
Tại các địa phương, lực lượng dân quân thường trực, công an phường, xã, thị trấn duy trì tuần tra ngày đêm, nhất là tại các điểm cầu diễn ra Đại hội, bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối.
Trước đó, Công an TPHCM đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nắm chắc tình hình từ sớm, kịp thời dự báo và tham mưu giải pháp ứng phó với mọi tình huống. Từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn.
Trên các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phối hợp các tổ công tác đặc biệt 363 tuần tra khép kín, ngăn ngừa tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông. Tại khu dân cư, công an phường, xã, thị trấn duy trì tuần tra đêm, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tạo nên thế trận an ninh vững chắc, trật tự được giữ nghiêm trong những ngày diễn ra Đại hội.
>> Hình ảnh các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các phường, xã. Ảnh: MẠNH THẮNG - VĂN ANH - TRÚC GIANG