Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 trình đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Đảng bộ Chính phủ đã tuân thủ các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và đạt kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Công tác tổ chức, chỉnh đốn đảng được đặc biệt quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025…

Về những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá cho nhiệm kỳ 2025 -2030, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ xác định lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế toàn diện; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; đưa thể chế trở thành "đột phá của đột phá" và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100km) và TPHCM (100km); tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cảng hàng không, đường kết nối liên vùng, cảng biển, khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển, phát triển các đô thị, vùng kinh tế, công nghiệp, khu kinh tế…

Chính phủ cũng xác định xây dựng "đổi mới sáng tạo" thành phong trào, xu thế của toàn dân - xây dựng quốc gia số; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đột phá phát triển KH-CN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

Báo cáo cũng nêu rõ, Chính phủ lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn cho phép… Bên cạnh đó, phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ. Chính phủ cũng chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế; xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng.

Chính phủ cũng sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển; lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở cả đô thị và nông thôn, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM.

Mục tiêu tổng quát được xác định là: phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong ASEAN; tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 -2030 đạt tốc độ cao; đảm bảo các cân đối lớn; thể chế quản lý hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; nâng cao rõ rệt đời sống cho nhân dân...

