Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tham dự đại hội có hơn 450 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng 120 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong nhân dân vào Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng...

