Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 10%/năm trở lên

Chiều 13-10, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trong buổi chiều, đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng.

100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đảng bộ Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc đại hội, chiều 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm trở lên. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân…

Thay mặt đoàn chủ tịch và đại hội, Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng; bản lĩnh, sự tự tin, tự lực, tự cường và tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực bứt phá; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc đại hội, chiều 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi đại hội bế mạc, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo.

Tại họp báo, về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp được Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ coi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Theo Bộ trưởng, tới đây sẽ tập trung quy hoạch và có các biện pháp cụ thể để cơ cấu lại vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước nói chung và chính quyền địa phương 2 cấp nói riêng. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tập trung, quyết liệt hoàn thiện việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc đại hội, chiều 13-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ trưởng, trước đây, việc này mới chỉ được hướng dẫn hành chính, tạm thời, nhưng sắp tới sẽ được thực hiện căn cơ, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa đủ về số lượng, vừa cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu mới.

