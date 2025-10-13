Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I dâng hương các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 13-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TPHCM).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, cùng các đại biểu được triệu tập dự đại hội.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I do đồng chí Trần Lưu Quang làm t rưởng đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG



Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sau đó, đoàn đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Đoàn dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị. Đại hội diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10, với 550 đại biểu được triệu tập. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc được truyền tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

NHÓM PHÓNG VIÊN