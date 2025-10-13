Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào những vấn đề lớn của đất nước

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13-10, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Thành phố góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Thành phố góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng

Theo đồng chí Dương Anh Đức, việc tổ chức lấy ý kiến Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và người dân góp ý nghiêm túc, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Đa số ý kiến nhận xét, văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước.

Văn kiện cũng thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó phản ánh rõ về tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc Trung ương tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến nhận định, đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ.

Các đại biểu dự đại hội

Chủ đề đại hội đã phản ánh toàn diện, thống nhất trên cơ sở kế thừa, phát triển các văn kiện trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị chủ đề cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò dẫn dắt của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng - đây là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu đang diễn ra phức tạp và biến đổi không lường trước.

Các ý kiến cho rằng, dự thảo Chương trình hành động được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, khả thi, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể, rõ ràng.

Ngoài ra, để đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, có ý kiến đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng, tránh dàn trải, nhất là các chiến lược chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tự động hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng bộ máy trong sạch, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phải xác định rõ mốc thời gian, tiêu chí định lượng, cơ chế giám sát; làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành để tránh chồng chéo.

Các đại biểu dự đại hội

Có giải pháp mạnh mẽ chấn hưng văn hóa

Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đa số ý kiến cho rằng, dự thảo đã nhận định, đánh giá những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, nhất là trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung phân tích tác động của quá trình đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành phố. Làm rõ nguyên nhân chủ quan của hạn chế đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, cụ thể hóa giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu.

Có ý kiến còn đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể lực và ý chí; chú trọng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự đại hội

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đa số ý kiến nhất trí cao với nhận định, đánh giá của Trung ương về những kết quả đạt được. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần quán triệt sâu rộng nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên lý tổ chức cơ bản của Đảng và thực hiện thực chất hơn, tránh hình thức.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhấn mạnh việc học tập và quán triệt điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương ở các chi, đảng bộ cơ sở. Việc giáo dục tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc học nghị quyết theo hình thức “triển khai - quán triệt” mà phải đổi mới cả nội dung và phương thức, tăng sức hấp dẫn, tính tương tác, gắn với thực tiễn công tác, học tập và cuộc sống của đảng viên.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu làm rõ nhận thức mới, nội dung mới, phương thức mới để thích ứng với yêu cầu trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc mở rộng, nâng cao hiệu quả tập hợp các giới, các giai tầng trong nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng cần theo hướng tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, xác lập cơ chế phản biện trong nội bộ Đảng.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH - Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG