Du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới: Đón 19,1 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng

Ngày 7-12, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết lượng khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 19,1 triệu lượt trong 11 tháng.

Khách du lịch quốc tế tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội

Theo Cục Du lịch quốc gia VN, số lượt khách quốc tế trong 11 tháng của năm 2025 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và chính thức vượt mốc 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phục hồi.

Tăng trưởng diễn ra ở hầu hết các thị trường chủ lực. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với gần 4,8 triệu lượt khách đến Việt Nam, kế đến là Hàn Quốc đạt hơn 3,9 triệu, Đài Loan (Trung Quốc) hơn 1,1 triệu và Mỹ 766.000 lượt.

Các thị trường xa ghi nhận mức tăng vượt trội, nổi bật là Nga với mức tăng tới 190,9%, Ba Lan tăng 41,7%, Thụy Sĩ tăng 17,1%.

Khu vực Đông Nam Á giữ đà tăng tốt, dẫn đầu là Philippines (84%), Campuchia (48,5%), Lào (30,5%). Thị trường Nam Á và châu Đại Dương cũng khởi sắc với Ấn Độ tăng 47,2% và Australia tăng 12,8%.

Theo Cục Thống kê, 11 tháng của năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 767.800 tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức bán lẻ. Nhiều trung tâm du lịch lớn ghi nhận mức tăng ấn tượng: TPHCM (17,3%), Đà Nẵng (15,8%), Hà Nội (13,4%), Cần Thơ (12,2%) và Hải Phòng (11,6%) so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch lữ hành trong 11 tháng năm 2025 ước đạt 85.400 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội tăng mạnh nhất (23,4%) và TPHCM đứng thứ hai (22,3%)... Các con số này cho thấy nhu cầu du lịch, giải trí phục hồi mạnh, đồng thời phản ánh hiệu quả từ chiến dịch kích cầu và đa dạng hóa sản phẩm của các địa phương.

Cùng với tăng trưởng khách và doanh thu, Việt Nam cũng đẩy mạnh hàng loạt hoạt động xúc tiến. Trong tháng 11, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình quảng bá tại Mỹ, Trung Quốc, Australia và tham gia Hội chợ WTM London 2025. Các hoạt động truyền thông số, nghiên cứu sản phẩm mới và liên kết vùng được triển khai đồng bộ, giúp mở rộng độ phủ của thương hiệu du lịch Việt Nam ở các thị trường xa, đặc biệt là Bắc Mỹ và châu Âu, khu vực tăng hơn 50% trong tháng 11.

Cục Du lịch quốc gia đánh giá, những kết quả này cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực, tạo nền tảng vững chắc để ngành du lịch hướng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

VĨNH XUÂN