Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng

SGGPO

Số liệu của Cục Thống kê ngày 6-11 cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt trong tháng 10, tăng 13,8% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng của năm 2025, lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với lượng khách tăng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 695,1 ngàn tỷ đồng, tăng 14,6%, trong đó nhiều địa phương như TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội... đều ghi nhận mức tăng hai con số. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 77,4 ngàn tỷ đồng, tăng 19,8%, nhờ các chương trình kích cầu và sản phẩm du lịch được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Chính sách thị thực thuận lợi, cùng hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và chuỗi sự kiện lớn, nổi bật là Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25 đến 26-10) đã góp phần thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến Việt Nam.

Những kết quả tích cực này cho thấy hiệu quả của các chương trình kích cầu tiêu dùng và nỗ lực của ngành du lịch trong việc phục hồi mạnh mẽ, khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

MAI AN

