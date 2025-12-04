TPHCM: Siêu du thuyền với gần 3.000 khách quốc tế cập cảng

Tàu Celebrity Solstice

Sau khi cập cảng, du khách rời tàu bắt đầu hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng tại TPHCM và Đồng Tháp.

Theo thống kê từ đơn vị lữ hành Saigontourist, 75% lượng khách trong tổng số 1.400 khách xuống cảng lựa chọn tham quan các điểm đến tại TPHCM.

Các tour du lịch được yêu thích bao gồm tham quan làng nghề truyền thống và địa đạo Củ Chi, các tour tại phường Vũng Tàu, phường Bà Rịa với các điểm đến như Bạch Dinh, Bãi Trước...

Khách du lịch rời tàu để bắt đầu tham quan TPHCM

Celebrity Solstice được đóng bởi Meyer Werft - hãng đóng tàu hàng đầu của Đức -với tổng chi phí 750 triệu USD. Tàu có sức chứa 2.850 người, trọng tải 122.000 tấn, hạ thủy năm 2008, là một trong những tàu hiện đại, tiện nghi và sang trọng lớn trên thế giới hiện nay.

Tàu dài 317,2m, rộng 36,8m, cao 15 tầng, lớn gấp ba lần một sân bóng đá.

Du khách lên xe của đơn vị lữ hành tham quan các điểm du lịch

Tàu có tiện nghi sang trọng và hiện đại, gồm nhà hát với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, một bãi cỏ giữa các phễu của con tàu cùng nhiều dịch vụ.

Tàu còn có phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, hồ bơi trong nhà và bồn tắm nước nóng.

Celebrity Solstice nằm trong hải trình lớn bắt đầu từ Singapore, qua Thái Lan (Phuket, Bangkok) và ghé Việt Nam tại các cảng tổng hợp Thị Vải (TPHCM), Chân Mây (Huế) và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), trước khi kết thúc ở Hồng Kông.

Tàu được trang trí sang trọng như một cung điện

THÀNH HUY