Kinh tế

Du lịch

TPHCM: Siêu du thuyền với gần 3.000 khách quốc tế cập cảng

SGGPO

Ngày 4-12, siêu du thuyền Celebrity Solstice thuộc hãng Celebrity Cruises (quốc tịch Malta), chở gần 2.850 du khách quốc tế, đã cập cảng tổng hợp Thị Vải (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Tàu Celebrity Solstice
Tàu Celebrity Solstice

Sau khi cập cảng, du khách rời tàu bắt đầu hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng tại TPHCM và Đồng Tháp.

Theo thống kê từ đơn vị lữ hành Saigontourist, 75% lượng khách trong tổng số 1.400 khách xuống cảng lựa chọn tham quan các điểm đến tại TPHCM.

Các tour du lịch được yêu thích bao gồm tham quan làng nghề truyền thống và địa đạo Củ Chi, các tour tại phường Vũng Tàu, phường Bà Rịa với các điểm đến như Bạch Dinh, Bãi Trước...

IMG_4237.JPG
Khách du lịch rời tàu để bắt đầu tham quan TPHCM

Celebrity Solstice được đóng bởi Meyer Werft - hãng đóng tàu hàng đầu của Đức -với tổng chi phí 750 triệu USD. Tàu có sức chứa 2.850 người, trọng tải 122.000 tấn, hạ thủy năm 2008, là một trong những tàu hiện đại, tiện nghi và sang trọng lớn trên thế giới hiện nay.

Tàu dài 317,2m, rộng 36,8m, cao 15 tầng, lớn gấp ba lần một sân bóng đá.

IMG_4275.JPG
Du khách lên xe của đơn vị lữ hành tham quan các điểm du lịch

Tàu có tiện nghi sang trọng và hiện đại, gồm nhà hát với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, một bãi cỏ giữa các phễu của con tàu cùng nhiều dịch vụ.

Tàu còn có phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, hồ bơi trong nhà và bồn tắm nước nóng.

Celebrity Solstice nằm trong hải trình lớn bắt đầu từ Singapore, qua Thái Lan (Phuket, Bangkok) và ghé Việt Nam tại các cảng tổng hợp Thị Vải (TPHCM), Chân Mây (Huế) và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), trước khi kết thúc ở Hồng Kông.

z7291542730294_31d35b0807aec41a3c8784aaa37e14a0.jpg
Tàu được trang trí sang trọng như một cung điện
THÀNH HUY

Từ khóa

siêu du thuyền cảng tổng hợp Thị Vải TPHCM khách quốc tế Củ Chi Celebrity Solstice

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn