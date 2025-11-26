Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng đột biến

Chiều 26-11, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang thông tin, chỉ tính trong 11 tháng của năm 2025, đặc khu Phú Quốc đã đón gần 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 80,9% so với cùng kỳ, vượt 35,1% kế hoạch năm; tổng thu đạt gần 39 ngàn tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ.

Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết thêm, năm nay các đường bay quốc tế đến Phú Quốc được nối trở lại, đặc biệt là đường bay charter từ Nga. Điều này không chỉ giúp gia tăng lượng khách quốc tế đến với đảo ngọc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, tạo đòn bẩy cho các hoạt động xúc tiến thương mại - du lịch của địa phương.

Hiện nay, Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, ngoài khách du lịch đến từ Nga, khối CIS, Nam Á và các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…, dòng khách Hồi giáo đến với đảo ngọc cũng sôi động.

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang, có thể nói 2025 là năm Phú Quốc bùng nổ khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng. Bên cạnh hệ sinh thái phong phú đa dạng, đảo ngọc còn có thời tiết nắng ấm phù hợp cho du khách Nga, Hàn Quốc, Đông Âu đến trú đông.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch ở Phú Quốc không ngừng được nâng cấp tạo ra sự khác biệt về chất lẫn lượng, đặc biệt là các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ mang đến điểm nhấn thu hút khách quốc tế đến với đảo ngọc Phú Quốc.

