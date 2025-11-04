Thế giới

Qatar cảnh báo ngừng cấp khí đốt cho châu Âu

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này có thể ngừng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu nếu Liên minh châu Âu (EU) không điều chỉnh các quy định liên quan đến môi trường và quyền con người

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh EU chuẩn bị triển khai Chỉ thị về Thẩm định tính bền vững trong doanh nghiệp (CSDDD) – một khuôn khổ pháp lý yêu cầu các tập đoàn lớn phải có trách nhiệm pháp lý trong việc ngăn ngừa và khắc phục những tác động tiêu cực đối với quyền con người và môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu được EU đề xuất năm 2022 và thông qua vào tháng 4-2022.

Ông al-Kaabi cảnh báo, nếu EU không nới lỏng hoặc bãi bỏ các điều khoản trong CSDDD – đặc biệt là quy định xử phạt lên tới 5% tổng doanh thu toàn cầu đối với những trường hợp vi phạm – Qatar sẽ cân nhắc dừng xuất khẩu LNG sang châu Âu.

Qatar hiện là một trong những nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ, Australia và Nga. Sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022, nhu cầu nhập khẩu LNG từ Qatar của châu Âu tăng mạnh nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt Nga.

Trong thời gian qua, Qatar đã ký nhiều hợp đồng dài hạn cung cấp LNG với các tập đoàn năng lượng lớn như Total (Pháp), Eni (Italy), Petronet (Ấn Độ) và Sinopec (Trung Quốc).

MINH CHÂU

