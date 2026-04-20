Đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng để “gánh vác” trách nhiệm thu ngân sách

Tại phiên thảo luận tổ sáng 20-4, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, cho rằng đây là quyết định quan trọng, có ý nghĩa không chỉ với địa phương mà còn đối với cả vùng và cả nước.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu sáng 20-4.

Thảo luận tại tổ TPHCM, ĐB Trần Hoàng Ngân tán thành đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai. Theo ĐB, Đồng Nai có diện tích lớn, dân số đông, mức độ đô thị hóa cao, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập quốc tế và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, phát triển vùng. Đồng Nai hiện có 58 khu công nghiệp và theo quy hoạch sẽ có 89 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao. Vì vậy, trong công tác quy hoạch thời gian tới, cần đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường sông Đồng Nai - nguồn cấp nước sinh hoạt cho cả vùng Đông Nam bộ. “Phải xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, tuần hoàn, bền vững; xử lý an toàn tối đa nước thải”, ĐB Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ĐB Trương Minh Huy Vũ cho rằng Đồng Nai là một “đỉnh” trong tam giác phát triển với TPHCM và Tây Ninh, tạo thành Vùng đô thị TPHCM với quy mô kinh tế gần 3 triệu tỷ đồng. ĐB đề nghị chú trọng phát triển quan hệ liên kết vùng. Theo ĐB, sau sáp nhập, Đồng Nai bao gồm cả tỉnh Bình Phước trước đây với diện tích rừng đáng kể, nhất là khu vực vùng đệm giáp Campuchia. Vì vậy, cần tính toán hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo vệ mảng xanh, rừng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐB tỉnh Thái Nguyên) phát biểu tại phiên họp tổ sáng 20-4.

Tại tổ ĐB Quốc hội Thái Nguyên - Đồng Nai, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐB tỉnh Thái Nguyên) - khẳng định Đồng Nai không chỉ đáp ứng 7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương mà còn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đại tướng bày tỏ ủng hộ việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đồng thời mong muốn địa phương quan tâm hơn đến lĩnh vực quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Đại diện địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là quyết sách quan trọng của Trung ương, đưa Đồng Nai trở thành một cực tăng trưởng để “gánh vác” trách nhiệm thu ngân sách. Đồng thời, việc thành lập đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

ĐB Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cũng nhất trí cao với dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Theo ĐB, cần làm rõ hơn vai trò của Đồng Nai là cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng phía Nam. Nghị quyết không nên chỉ dừng ở việc nâng cấp đơn vị hành chính, mà phải tạo ra mô hình phát triển mới.

ĐB Nguyễn Thị Lan cho rằng Đồng Nai đã phát triển mạnh về công nghiệp và hạ tầng, song mô hình “tỉnh công nghiệp” bắt đầu bộc lộ những giới hạn, nhất là trong quản trị đô thị quy mô lớn, thu hút nhân lực chất lượng cao và nâng cao giá trị gia tăng. Vì vậy, việc thành lập thành phố không chỉ là thay đổi tên gọi hay cấp hành chính, mà cần được nhìn nhận là sự chuyển đổi từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, dựa vào tri thức, công nghệ và liên kết vùng. Nội dung này cần được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết.

Theo ĐB Nguyễn Thị Lan, để Đồng Nai thực sự trở thành cực tăng trưởng mới, cần nhấn mạnh rõ hơn các trụ cột gồm khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nếu làm được điều này, Đồng Nai không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương mà còn có thể trở thành hình mẫu phát triển mới trong giai đoạn tới.

