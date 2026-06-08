Đưa hợp tác giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả

Chiều 8-6, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bìa phải) và đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: DIỆP HƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tổ chức và hiện thực hóa các nội dung tại Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Về kết quả hội đàm giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, đây là tiền đề để hai nước tiếp tục phối hợp trong thời gian tới; đồng thời đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và sớm tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập đến trong hội đàm giữa hai bên.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: DIỆP HƯƠNG

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng với sự quan tâm, định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ và bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất…

Các đại biểu chụp hình tại Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: DIỆP HƯƠNG

Trước đó, chiều 8-6, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã đồng chủ trì hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

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LÂM NGUYÊN