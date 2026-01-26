Đưa Luật giao thông đến với trường học

Sáng 26-1, Trạm CSGT Quốc lộ 13 (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với trường Trường THCS Mỹ Phước tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho gần 700 giáo viên và học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 13 mở đầu buổi tuyên truyền bằng câu chuyện thực tế về văn hóa giao thông khi tham gia trên đường, từ những hành vi thiếu kiềm chế, ứng xử không đúng mực dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí xô xát giữa người tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trường THCS Mỹ Phước trong giờ chào cờ đầu tuần

Qua những câu chuyện gần gũi này, học sinh dễ dàng nhận thấy hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra chỉ từ những hành động nhỏ, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Trên cơ sở đó, cán bộ CSGT phân tích rõ những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, thiếu kỹ năng xử lý tình huống trên đường…

Cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 13 phân tích những tình huống gây tai nạn giao thông trên đường

Các em học sinh trả lời câu hỏi tình huống trong buổi tuyên truyền

Qua đó, nhấn mạnh vai trò của văn hóa giao thông, trong đó mỗi người, trước hết là thái độ tôn trọng pháp luật, nhường nhịn, kiềm chế cảm xúc và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Dịp này, các em học sinh còn được hướng dẫn những biện pháp phòng ngừa tai nạn, kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi bộ, xe đạp, xe đạp điện; quy định về độ tuổi; trách nhiệm của học sinh trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người thân chấp hành luật giao thông.

Học sinh trường Tiểu học Mỹ Phước trả lời câu hỏi tình huống tại buổi tuyên truyền

Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn hình thành ý thức tự giác, thói quen khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn trong lứa tuổi học đường.

Việc tăng cường tuyên truyền nhằm từng bước góp phần nâng cao ý thức giao thông học đường

Trước đó, Trạm CSGT Quốc lộ 13 cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền tại Trường Tiểu học Mỹ Phước, gần 1.900 giáo viên và học sinh tham gia. Chuỗi hoạt động tuyên truyền này góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh ngay từ lứa tuổi nhỏ.

TÂM TRANG