Đưa ngư dân bị tai nạn từ Trường Sa vào bờ an toàn

Ngày 19-6, sau hai ngày hành trình Tàu Trường Sa 08, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã cập bến, đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn, tổ chức bàn giao cho gia đình. Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 dự và chủ trì bàn giao.

Clip: Đưa ngư dân bị tai nạn trên biển về đất liền an toàn

Ngư dân gặp nạn được sơ cấp cứu kịp thời

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14-6, ngư dân Nguyễn Xuân T. (43 tuổi; ngụ tỉnh Gia Lai) thuyền viên tàu cá BĐ 99269 TS, bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang đoạn gối phải, sau đó rơi xuống biển. Khi được đưa lên tàu cá, ông đã đứt lìa cẳng chân phải, mất nhiều máu.

Nạn nhân được sơ cứu, nhưng sức khỏe yếu đi. Đến 16 giờ ngày 15-6 thuyền trưởng quyết định đưa ngư dân bị nạn vào Bệnh xá Đảo Trường Sa điều trị.

Đưa ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Tại Bệnh xá đảo Trường Sa, các y, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân sốc mất máu do vết thương đứt lìa cẳng chân phải, gãy 1/3 dưới xương đùi phải.

Các y, bác sĩ đã nhanh chóng hội ý và đưa ra hướng điều trị tiếp theo, đồng thời đề nghị sớm chuyển bệnh nhân vào bờ. Tàu Trường Sa 08 được huy động, nhanh chóng tiếp cận, đưa ngư dân bị nạn vào đất liền.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục theo dõi, điều trị

Đến 11 giờ ngày 19-6, sau hai ngày hành trình, Tàu Trường Sa 08 đã cập bến, đưa nạn nhân về đến đất liền an toàn, bàn giao cho gia đình. Sau khi tiếp nhận, gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

MẠNH THẮNG