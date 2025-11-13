Bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì đã hồi phục

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), bà T.H.Đ. (62 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) đã hồi phục sau nhiều ngày thở máy vì ngộ độc bánh mì.

Ngày 13-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 52 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong vụ "Bánh mì cóc cô Bích". Ca nặng nhất là bệnh nhân T.H.Đ., bị suy hô hấp phải đặt nội khí quản.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, sáng 7-11, bà Đ. xuất hiện triệu chứng sốt, tiêu phân lỏng sau khi ăn bánh mì từ cửa hàng “Bánh mì cóc cô Bích”. Tình trạng tiêu chảy tăng dần nên nhập viện vào ngày 8-11.

Bệnh nhân T.H.Đ được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Thời điểm đó, bệnh nhân sốt cao, lơ mơ, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Ê-kíp điều trị tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy xâm nhập, bù dịch, truyền thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và kiểm soát đường huyết chặt chẽ.

Theo bác sĩ, vì có nhiều bệnh nền như viêm phổi, tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường type 2 nên bệnh nhân diễn tiến nặng rất nhanh sau khi bị ngộ độc.

Trải qua 5 ngày điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, đang được theo dõi tại khoa Nội tiêu hoá. Nếu diễn tiến thuận lợi, bà Đ. có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo, người dân nên thực hiện các nguyên tắc an toàn như: Ăn chín, uống sôi; không sử dụng thực phẩm sống, ôi thiu hoặc quá hạn; bảo quản lạnh thực phẩm dưới 5°C, hâm nóng lại thức ăn thừa trên 70°C trước khi dùng. Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh bếp và dụng cụ nấu nướng sạch sẽ; mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, thay vì tự điều trị tại nhà. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn cần tuân thủ nghiêm quy định về ATTP, được tập huấn đầy đủ kiến thức ATTP; sát khuẩn tay trước khi chế biến và phục vụ, loại bỏ ngay thực phẩm có mùi hoặc dấu hiệu bất thường.

