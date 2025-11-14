Chuỗi ghép tạng đầu tiên từ người hiến chết não tại ĐBSCL

Ngày 14-11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị thực hiện thành công chuỗi ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên tại ĐBSCL.

Tập thể các bác sĩ dành phút mặc niệm để tri ân người hiến trước khi bắt đầu phẫu thuật

Trước đó, ngày 4-11, anh L.M.P. (35 tuổi, quê Sóc Trăng cũ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Anh P. nhập viện với tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa. Tuy nhiên, sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng của anh P. không tiến triển. Bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm) và hy vọng cứu sống đã không còn.

Dù rất đau đớn khi nhận thông báo từ các bác sĩ, thế nhưng gia đình anh P. đã đưa ra quyết định cao cả khi đồng ý hiến mô và tạng của anh để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác.

Hơn 40 nhân viên y tế nhiều bệnh viện tham gia phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não

Ngay sau quyết định của gia đình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, đồng thời lập tức kích hoạt Hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý. Song song đó, đơn vị hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất.

Một cuộc hội chẩn mở rộng đã diễn ra với sự tham gia từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Quy trình lấy tạng diễn ra phải chính xác đến từng phút giây

Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định là 10 giờ ngày 13-11. Với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hơn 40 nhân viên y tế từ các bệnh viện đã phối hợp nhịp nhàng thực hiện lấy tạng theo thứ tự tim, gan, thận, giác mạc.

Quy trình lấy tạng diễn ra thành công, với yêu cầu chính xác đến từng phút giây. 5 đơn vị tạng từ người hiến lập tức bước vào hành trình mang sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch khác.

Các phương tiện hỗ trợ vận chuyển các tạng từ người hiến đến nơi cần ghép để cứu người

Xe chuyên dụng của Công an TP Cần Thơ hỗ trợ vận chuyển tạng ra sân bay để đưa đến Hà Nội

Trong đó, quả tim và gan được vận chuyển bằng máy bay khẩn cấp ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (ghép tim và 1 phần gan); phần gan còn lại được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi; 1 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 2 quả thận được giữ lại thực hiện ghép tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Những nhịp tim đầu tiên từ miền Nam hồi sinh trên người nhận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội)

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực, riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt anh P. về quê nhà theo đúng nguyện vọng của gia đình.

BS-CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã biến mất mát thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch khác.

Các bộ phận tạng được để vào thiết bị chuyên dụng chuẩn bị vận chuyển đến nơi cần ghép

Để làm nên kỳ tích này còn có sự đóng góp không mệt mỏi, sự phối hợp nhịp nhàng, tận tâm của toàn bộ ê-kíp bác sĩ, các đơn vị điều phối, vận chuyển tạng...

Thành công đặc biệt của ca hiến tạng này đánh dấu cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và toàn ngành y tế vùng ĐBSCL nói chung trong lĩnh vực ghép tạng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện hướng đến triển khai kỹ thuật ghép tạng khác trong thời gian tới, BS-CKII Phạm Thanh Phong chia sẻ.

TUẤN QUANG