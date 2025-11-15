Đặt thiết bị nhỏ bằng viên thuốc vào tim, cứu sống cụ bà 83 tuổi

Máy tạo nhịp tim không dây nặng khoảng 2gr, kích thước chỉ bằng viên thuốc con nhộng vừa cứu sống một bệnh nhân khỏi nguy cơ đột tử.

Ê-kíp tiến hành đặt máy tạo nhịp không dây cho bệnh nhân

Ngày 15-11, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công An) cho biết vừa thực hiện thành công ca đặt máy tạo nhịp không dây đầu tiên, đánh dấu bước tiến phát triển chuyên môn của cơ sở này.

Bệnh nhân là bà cụ 83 tuổi, cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng mệt mỏi, khó thở và choáng váng. Bà có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Tại Bệnh viện 30-4, qua thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị block nhĩ thất cao độ kèm những quãng ngừng xoang kéo dài.

Đây là một dạng rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm, có thể khiến tim đập ngắt quãng, thậm chí ngừng đập trong vài giây, gây thiếu máu lên não dẫn đến ngất xỉu hoặc đột tử.

Trước tình trạng nguy kịch này, các bác sĩ nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim và lập tức hội chẩn tìm phương án tối ưu.

Theo TS-BS Nguyễn Quốc Khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 30-4, biện pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất là cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân.

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện 30-4 triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp không dây hai buồng. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống siêu âm và màn tăng sáng, ê-kíp can thiệp luồn ống thông qua tĩnh mạch đùi, lên buồng tim để cấy máy tạo nhịp vào thành tâm thất phải của bệnh nhân.

Quá trình thủ thuật diễn ra trong khoảng 45 phút. Nhịp tim được duy trì ổn định ở mức khoảng 60 nhịp/phút, không còn xuất hiện những khoảng ngừng tim dài nguy hiểm. Vài ngày sau, bệnh nhân được xuất viện, tinh thần thoải mái.

TS-BS Nguyễn Quốc Khoa cho biết, máy tạo nhịp tim không dây hai buồng có ưu điểm ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng, không gây khó chịu, bệnh nhân gần như không cảm nhận có “vật lạ” trong cơ thể. Máy có độ bền cao, pin hoạt động khoảng 12 năm giúp người bệnh lớn tuổi hạn chế được số lần phẫu thuật để thay máy mới.

GIAO LINH