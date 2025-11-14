TPHCM tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm

Sáng 14-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân cho biết, nội dung tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác mặt trận.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: VĂN MINH

Qua hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tham gia thực hiện an toàn thực phẩm.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, đề cao lương tâm và trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời chủ động phối hợp giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TPHCM.

Báo cáo viên thuộc Sở An toàn thực phẩm TPHCM trình bày các nội dung tập huấn. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phổ biến các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, giới thiệu các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, mô hình chợ thực phẩm an toàn; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thực phẩm; công tác truyền thông; công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Các báo cáo viên cũng đã hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; quy trình phối hợp điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.

VĂN MINH