Việt Nam có thêm trung tâm thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông

Ngày 12-11, Tập đoàn y khoa Edwards Lifesciences (Hoa Kỳ) đã trao chứng nhận Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI (thay van động mạch chủ qua đường ống thông) cho Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM thực hiện kỹ thuật TAVI cho người bệnh. Ảnh: TRUNG VŨ

Đây là đơn vị thứ 4 tại Việt Nam đủ năng lực thực hiện TAVI độc lập. Tại khu vực ASEAN, Việt Nam là nước thứ 3 làm chủ kỹ thuật này (trước đó là Thái Lan và Singapore).

Theo GS-TS-BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, để đạt được chứng nhận trên, trung tâm đã trải qua quy trình đánh giá trực tiếp do GS Markus Kasel, Trưởng khoa Can thiệp tim cấu trúc, Bệnh viện Đại học Zurich (Thụy Sĩ) thực hiện.

Hệ thống tiêu chí đánh giá được áp dụng rất chặt chẽ: thực hiện độc lập đủ số lượng ca TAVI ngay tại trung tâm - khẳng định năng lực tự chủ và an toàn kỹ thuật; đánh giá khắt khe toàn diện quy trình chuyên môn: bao gồm chọn bệnh nhân phù hợp với đặc điểm giải phẫu, lập kế hoạch và lựa chọn kích cỡ van chính xác, thao tác can thiệp chuẩn xác, phối hợp ê-kíp đồng bộ.

“Với việc làm chủ kỹ thuật phức tạp như TAVI, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM ghi tên trên “bản đồ” tim mạch can thiệp thế giới, đặt nền móng vững chắc để hội nhập với trình độ can thiệp tim mạch toàn cầu”, GS-TS-BS Võ Thành Nhân thông tin.

GS-TS-BS Albert Markus Kasel, Bệnh viện Đại học Zurich, Thụy Sĩ (ngoài cùng bên phải), trao chứng nhận TAVI cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM. Ảnh: TRUNG VŨ

Trong 2 ngày 11 và 12-11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đã thực hiện 5 ca TAVI. Cả 5 người bệnh đều trên 55 tuổi, bị hẹp van động mạch chủ trung bình đến nặng kèm nhiều bệnh nền.

Người bệnh được gây tê tại chỗ, tỉnh táo suốt quá trình can thiệp. Bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi, đưa van nhân tạo SAPIEN 3 đến đúng vị trí van tim bị hẹp, rồi bung ra dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch kỹ thuật số hiện đại. Van mới ngay lập tức đảm nhiệm vai trò bơm máu cho cơ thể.

Cả 5 ca đều thành công ngoạn mục, dự kiến xuất viện chỉ sau 2-3 ngày.

GS-TS-BS Võ Thành Nhân thăm khám cho người bệnh sau thực hiện kỹ thuật TAVI. Ảnh: THANH LUẬN

* Cùng ngày, GS-TS-BS Võ Thành Nhân được vinh danh “chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật TAVI” và “chuyên gia giữ kỷ lục về số ca TAVI tại Việt Nam với khoảng 200 ca, đạt tỷ lệ thành công rất cao, gần 100%”. Trong đó, có nhiều ca bệnh nhân cao tuổi, hẹp van động mạch chủ nặng, kèm nhiều bệnh lý nền.

Theo GS-TS-BS Võ Thành Nhân, trước đây, phẫu thuật thay van có tuần hoàn ngoài cơ thể là biện pháp duy nhất để điều trị cho bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật do các bệnh lý nội khoa nặng kèm theo, như bệnh mạch vành, suy tim trái nặng, suy thận, bệnh phổi, đái tháo đường… TAVI là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, can thiệp tim mạch phức tạp nhất hiện nay trong điều trị thay van động mạch chủ. Người bệnh không cần cưa xương ức, không chạy máy tim phổi nhân tạo tuần hoàn ngoài cơ thể, không gây mê toàn thân nên giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Đây là bước tiến vượt bậc giúp người bệnh nặng có thêm cơ hội sống khỏe, sống lâu.

THÀNH AN