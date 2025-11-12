"Bánh mì cóc cô Bích" sử dụng nguyên liệu không hóa đơn chứng từ

Theo Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM, cửa hàng "Bánh mì cóc cô Bích" sử dụng nhiều nguyên liệu không có hóa đơn chứng từ, sau đó chế biến tại nhà để bán.

"Bánh mì cóc cô Bích" đóng cửa từ ngày 7-11

Theo báo cáo sơ bộ của Sở ATTP TPHCM, “Bánh mì cóc cô Bích” đăng ký hộ kinh doanh từ năm 2020 tại địa chỉ số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Cơ sở này rộng khoảng 20m2, có 1 xe bánh mì bằng inox, 3 tủ mát, 1 tủ đông để chứa thực phẩm.

Ngoài ra còn có chi nhánh 2 trên địa bàn phường Bình Lợi Trung (TPHCM) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Chủ cơ sở cho biết đã tự mua nguyên liệu và tự chế biến.

Cụ thể, mỗi ngày, cơ sở mua khoảng 50-60kg ức gà tại một địa chỉ trên đường Lê Đức Thọ, không có hóa đơn mua hàng. Sau đó, chế biến tại nhà và sử dụng hết trong ngày.

Loại bơ quết được làm từ trứng gà, dầu ăn và chanh; mỗi ngày mua khoảng 120 trứng từ một cơ sở trên đường Điện Biên Phủ, không có hóa đơn mua hàng. Dưa chua mua ở cơ sở nhỏ lẻ, không có hóa đơn, về rửa sạch, ngâm muối và cũng bán hết trong ngày.

Pate mua ở cơ sở trên đường Nguyễn Thiện Thuật, không có hóa đơn. Bánh mì mua tại một cơ sở trên đường Phạm Ngũ Lão. Riêng chả lụa có phiếu mua hàng 35kg vào ngày 5-11 từ một hộ kinh doanh trên đường Phạm Văn Chiêu.

Bệnh nhân trong vụ "Bánh mì cóc cô Bích" được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Báo cáo của Sở ATTP nêu, đây là vụ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn, một số ca bệnh diễn tiến nặng, địa điểm xảy ra vụ việc là trong cộng đồng, số người ăn bánh mì không xác định cụ thể được danh sách.

Ngoài ra, các đoàn điều tra chỉ ghi nhận ca bệnh từ các cơ sở điều trị nên gặp khó khăn trong thống kê và phân tích dịch tễ.

Sở ATTP kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hỗ trợ, phối hợp điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Về tiến độ xử lý vụ việc, sau khi tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua email về một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, ngày 7-11, sở đã thành lập đoàn công tác để điều tra, xử lý.

Ngay trong chiều 7-11, Sở ATTP và UBND phường Hạnh Thông đã niêm phong các tủ lưu mẫu chứa nguyên liệu tại cơ sở “Bánh mì cóc cô Bích” trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sáng ngày 10-11, đoàn điều tra gửi các mẫu nguyên liệu gồm: pate, gà, bơ, dưa chua và mẫu dưa leo để kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Tính đến trưa 12-11, có 316 người tại TPHCM nhập viện vì rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì của cơ sở "Bánh mì cóc cô Bích". Dựa trên kết quả xét nghiệm, Sở Y tế TPHCM nhận định, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm trong vụ việc có thể là vi khuẩn salmonella (từ mẫu cấy máu và phân).

GIAO LINH