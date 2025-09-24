Dùng “nước kẹo” sản xuất giá số lượng lớn

Tối 24-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện một cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá bán ra thị trường.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 21-9, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác kiểm tra, phát hiện tại hộ kinh doanh Q.T.T.T. (địa chỉ đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm là “nước kẹo” (tên hoá học 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472kg giá bán ra thị trường.

Nhà xưởng và thiết bị của chủ cơ sở dùng để sản xuất giá

T. tìm hiểu qua “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Mỗi lần sản xuất giá, T. pha “nước kẹo” với nước và tưới lên giá từ 3 đến 5 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Số giá nói trên được T. bán ở chợ Hà Tĩnh, các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và các địa bàn phụ cận.

Cơ quan chức năng làm việc với cơ sở

Hiện nay, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG