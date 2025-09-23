Pháp luật

Đắk Lắk: 4 bị cáo trong đường dây làm giá đỗ ngâm hoá chất lãnh án

Ngày 23-9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (sản xuất giá đỗ ngâm hoá chất 6-Benylamiopurine).

Các bị cáo Trần Văn Thành (sinh năm 1982, trú TPHCM); Vũ Duy Tư (sinh năm 1991, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk); Đào Văn Thái (sinh năm 1973, trú phường Tân Sơn Hoà, TPHCM) và Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1988, trú phường Tân Lập) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

z6166692342500-1db8a62f4340c6cffde2fddae9a13ad5-8264-7534.jpg
Các bị cáo đã sử dụng chất 6-Benylamiopurine để sản xuất giá đỗ

Theo cáo trạng, dù biết chất 6-Benylamiopurine là hóa chất không được sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng các bị cáo trên vẫn sử dụng để sản xuất giá đỗ. Trong đó, Thành và Thái đã bán hoá chất 6-Benylamiopurine cho Tư sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Thành còn bán hóa chất 6-Benylamiopurine cho Hảo sản xuất hơn 3 tấn giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng. Qua việc bán hóa chất, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng; Thái thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đồng.

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt: Trần Văn Thành 4 năm tù, Vũ Duy Tư 3 năm 6 tháng tù, Đào Văn Thái 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, HĐXX cũng phạt bổ sung bị cáo Thành 30 triệu đồng, bị cáo Thái 20 triệu đồng. Đối với bị cáo Tư và bị cáo Hảo, nghiêm cấm sản xuất giá đỗ trong thời gian 3 năm sau khi chấp hành án phạt tù.

MAI CƯỜNG

