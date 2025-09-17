Dùng chất cấm “nước kẹo” sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh (sinh năm 1985, trú xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh, có địa chỉ tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Thị Hạnh

Khi kiểm tra, đoàn công tác phát hiện có gần 1.400kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá đỗ phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu giám định đối với mẫu giá đỗ nói trên.

Theo kết quả từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, các mẫu giá đỗ thu tại cơ sở sản xuất của hộ bà Trần Thị Hạnh gửi giám định đều tìm thấy 6-Benzylaminopurine. Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế và sử dụng phụ gia thực phẩm.

ĐỖ TRUNG