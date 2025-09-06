Dùng trực thăng đưa ngư dân nguy kịch về đất liền điều trị

Ngày 6-9, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu đường không, đưa ngư dân đang nguy kịch từ Bệnh xá đảo Song Tử Tây, thuộc đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị.

Người bệnh là anh N.Đ.Q. (45 tuổi).

Trước đó, anh Q. lặn biển với thời gian trên 2 giờ mỗi lần, ở độ sâu hơn 40m. Sau khi lên tàu khoảng 30 phút, anh có dấu hiệu mất ý thức, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6 giờ 30 phút sáng 5-9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím, liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Anh Q. được các y bác sĩ hồi sinh tim phổi, sau khoảng 7 phút đã có mạch trở lại, tri giác cải thiện một phần. Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn cùng Bệnh viện Quân y 175 thông qua Telmedicine.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đáp ứng kém điều trị, rối loạn chức năng cơ quan tiến triển, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ hít sặc, tắc mạch, suy đa cơ quan tiến triển nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa. Bệnh nhân cần được chuyển về tuyến sau bằng trực thăng càng sớm càng tốt.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, trực thăng EC225 mang số hiệu VN8619 của Binh đoàn 18 đã đồng hành cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy-BS Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, đã cấp tốc lên đường đến đảo Song Tử Tây đưa ngư dân về đất liền điều trị.

Vận chuyển bệnh nhân từ trực thăng về khoa cấp cứu để điều trị

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21 giờ 50 phút ngày 5-9 và đến đặc khu Trường Sa lúc 0 giờ 40 phút để tiếp nhiên liệu, sau đó, di chuyển đến đảo Song Tử Tây.

Đến 2 giờ 45 phút sáng 6-9, Tổ cấp cứu đường không tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp huyết động chưa ổn định.

Tổ cấp cứu kịp thời đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản kiểm soát, ổn định bệnh nhân, báo cáo và xin ý kiến, nhận định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển đường không và quyết định đưa bệnh nhân lên máy bay.

Quá trình vận chuyển, Tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức huyết động, huyết động, theo dõi thường xuyên chỉ số sinh tồn liên tục.

Bệnh nhân được hỗ trợ và đảm bảo công tác y tế trên suốt hành trình bay

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175 vào 10 giờ 30 phút sáng ngày 6-9. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, cũng như hội chẩn nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác nhất và tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Quân y 175.

THÀNH SƠN