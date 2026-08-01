TPHCM: Rà soát, báo cáo tình hình quản lý phương tiện giải trí dưới nước

Nhằm bảo đảm an toàn phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo rà soát, báo cáo tình hình quản lý và cấp đăng ký phương tiện trên địa bàn theo quy định.

Kiểm tra, rà soát các phương tiện thủy nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An, các địa phương cần rà soát, tiếp nhận và cung cấp thông tin về giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước do UBND cấp huyện đã cấp trước đây và được chuyển giao về UBND cấp xã quản lý (nếu có). Đồng thời báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên địa bàn từ ngày 1-7-2025 đến nay.

Nội dung báo cáo phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 18 (từ khoản 1 đến khoản 10) của Nghị định số 48/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải báo cáo tình hình quản lý đối với các phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện không phải đăng ký, đăng kiểm trong phạm vi quản lý.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về sở trước ngày 15-8-2026 để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bến thủy Bạch Đằng, phường Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng với việc rà soát, từ ngày 1-8, Sở Xây dựng triển khai cấp số đăng ký và số sêri phương tiện cho 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo nhằm tạo thuận lợi cho việc đăng ký phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để phối hợp xử lý.

QUỐC HÙNG