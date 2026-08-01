Gió Tây Nam trên Biển Đông mạnh lên do siêu bão Dolphin

Ảnh vệ tinh tâm siêu bão Dolphin lúc 8 giờ ngày 1-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Theo đó, sáng nay, siêu bão Dolphin ở vị trí khoảng 20,2 độ vĩ Bắc - 158,3 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 3.800km về phía Đông. Bão có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026.

Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản về quỹ đạo siêu bão Dolphin, cập nhật lúc 7 giờ ngày 1-8

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và cường độ ít thay đổi.

Từ ngày 3-8, bão tiếp tục duy trì hướng di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 25km/giờ, cường độ giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, từ ngày 5-8, khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên vùng biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6 đến 7-8, gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

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