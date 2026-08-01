Hà Nội vận hành 10 dự án chống ngập: Nhiều điểm ngập cải thiện

Các dự án góp phần tăng khả năng kết nối hệ thống thoát nước giữa nhiều khu vực của Hà Nội, bổ sung khoảng 4,8 triệu m³ dung tích điều hòa.

Ngày 31-7, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc triển khai thực hiện các giải pháp xử lý úng ngập trên địa bàn, sau khi thành phố hoàn thành 10 dự án chống ngập khẩn cấp.

Lực lượng chức năng của Hà Nội ứng trực tại một điểm ngập lụt. Ảnh: TUẤN KHANG

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường diễn ra thường xuyên, gây úng ngập ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhất là tại các đô thị, trong đó có Hà Nội.

Qua rà soát, đánh giá, các nguyên nhân chủ yếu là hệ thống thoát nước ở Hà Nội chưa được thực hiện theo quy hoạch; công trình đầu mối, hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm còn thiếu, khớp nối hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, công suất các công trình đầu mối đạt khoảng 20%; diện tích hồ điều hòa mới đạt khoảng 18,7% so với quy hoạch.

Từ thực trạng trên, Hà Nội xác định úng ngập là một trong những điểm nghẽn, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Giai đoạn trước mắt, thành phố thực hiện 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp (5 dự án về hệ thống thoát nước và 5 dự án hồ điều hòa).

Đến nay, sau hơn 4 tháng thi công, 10 dự án cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ tiêu thoát nước và bước đầu phát huy hiệu quả. Các dự án góp phần tăng khả năng kết nối hệ thống thoát nước giữa nhiều khu vực của thành phố; đồng thời bổ sung khoảng 4,8 triệu m³ dung tích điều hòa, trong đó khoảng 1,4 triệu m³ từ việc hạ mực nước các hồ hiện hữu và khoảng 3,4 triệu m³ từ các hồ điều hòa mới.

Việc tăng năng lực tiêu thoát nước góp phần giảm nguy cơ ngập tại khoảng 120/160 điểm úng ngập cục bộ thuộc 35 phường ở các lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ và Long Biên.

Theo dõi các trận mưa vừa qua, tại một số nơi có lượng mưa trên 100mm, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước nhanh hơn, như: khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình ngập sâu khoảng 15-20cm và nước rút ngay trong khoảng 30 phút khi hết mưa.

Các điểm úng ngập khu vực đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ressco, Ciputra, An Khánh, khả năng tiêu thoát nước được cải thiện, không phát sinh ngập sâu cục bộ.

Tại một khu dân cư, nước rút nhanh sau cơn mưa lớn vào sáng 25-7. Ảnh: MINH AN

Để ứng phó với cao điểm mùa mưa bão từ nay đến cuối năm 2026, các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tập trung bảo dưỡng trạm bơm, nạo vét, duy tu, duy trì hệ thống cống, kênh, mương, sông, hồ điều hòa; bố trí 100% lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch đã và đang triển khai thực hiện.

Đặc biệt, trong chiến lược quy hoạch hạ tầng tầm nhìn 100 năm, Hà Nội từng bước áp dụng mô hình "Thành phố bọt biển" theo hướng không chỉ tiêu thoát nước mưa, mà còn giữ nước, thấm nước, điều tiết và tái sử dụng nước mưa trong các dự án mới triển khai trên địa bàn thành phố.

KHÁNH NGUYỄN