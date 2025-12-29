Đường Lê Lợi đẹp lộng lẫy

Sau gần 1 tháng triển khai, tuyến đường Lê Lợi - một trong những trục giao thông và không gian đô thị quan trọng bậc nhất trung tâm TPHCM - đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại, rực rỡ sắc màu.

Những mảng hoa tươi nhiều sắc màu rực rỡ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trên tuyến đường Lê Lợi, công tác chỉnh trang, sơn sửa mặt tiền nhà phố kết hợp trồng hoa, lát đá vỉa hè và dải phân cách đã hoàn tất đúng tiến độ, kịp chào đón năm mới 2026, mang đến diện mạo đẹp lộng lẫy cho khu vực trung tâm thành phố.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến đường Lê Lợi có chiều dài khoảng 950m, bắt đầu từ khu vực Nhà hát Thành phố trên đường Đồng Khởi, kéo dài đến quảng trường phía trước chợ Bến Thành.

Đây là tuyến đường đi qua nhiều giao lộ quan trọng như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, đồng thời kết nối hàng loạt công trình kiến trúc, văn hóa và thương mại nổi tiếng như Nhà hát Thành phố, khách sạn Rex, Continental, Caravelle, Trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya và chợ Bến Thành.

Chính vì vậy, việc chỉnh trang tuyến đường này có ý nghĩa lớn trong nâng cao mỹ quan đô thị và hình ảnh của TPHCM trong mắt người dân, du khách.

Khoảng trống dải phân cách được lát đá và kẻ vạch sơn. Ảnh: QUỐC HÙNG



Theo phương án do Sở Xây dựng TPHCM thống nhất, các dãy nhà mặt tiền trên trục đường Lê Lợi đã được vệ sinh toàn bộ bề mặt, loại bỏ rong rêu, mảng bám và sơn mới đồng bộ với màu sắc hài hòa, tạo nên tổng thể thống nhất, trang nhã nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của từng công trình.

Đặc biệt, các khu vực từng xuống cấp, bỏ hoang như nhà hàng Hoàng Long cũ hay chung cư số 9 Công Trường Lam Sơn đã được “làm đẹp”, góp phần xóa bỏ hình ảnh nhếch nhác tồn tại trong thời gian dài.

Clip: QUỐC HÙNG

Song song với việc sơn sửa mặt tiền, hệ thống bảng hiệu, biển quảng cáo cũng được sắp xếp lại gọn gàng, đúng quy chuẩn, chủ yếu bố trí ở tầng trệt, không che khuất cửa sổ và kiến trúc các tầng phía trên.

Điều này giúp tuyến phố trở nên thông thoáng, hiện đại và thẩm mỹ hơn.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Điểm nhấn nổi bật của đợt chỉnh trang lần này là không gian xanh và cảnh quan hoa kiểng. Dải phân cách giữa đường được lát đá granite, các bồn cây được ốp đá đồng bộ và trồng thêm nhiều loại hoa, cây bụi với màu sắc rực rỡ.

Hai bên vỉa hè cũng được thay mới bằng đá granite, tạo sự thống nhất và bền vững, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người đi bộ.

Công tác chỉnh trang nhận được sự đồng thuận cao của người dân và các hộ kinh doanh trên tuyến đường.

Trước khi triển khai, chính quyền địa phương đã khảo sát, lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các hộ dân.

Việc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện dự án không chỉ góp phần giảm gánh nặng ngân sách, mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển mỹ quan đô thị.

Với diện mạo mới khang trang, sạch đẹp và lộng lẫy, đường Lê Lợi hứa hẹn sẽ tiếp tục là không gian sinh hoạt, mua sắm, lễ hội sôi động của người dân thành phố, đồng thời trở thành điểm nhấn ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế mỗi dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của TPHCM.

QUỐC HÙNG