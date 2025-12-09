EVN tổ chức Tuần lễ hồng lần thứ XI

Chương trình hiến máu tình nguyện thuộc Tuần lễ hồng EVN là hoạt động thường niên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức vào tháng 12 hàng năm và năm 2025 là lần thứ XI chương trình được triển khai liên tiếp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, sáng 9-12, tại trụ sở EVN ở địa chỉ số 11 Cửa Bắc (phường Ba Đình, TP Hà Nội), khối cơ quan tập đoàn và nhiều đơn vị trong tòa nhà EVN đã tổ chức và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện thuộc Tuần lễ hồng lần thứ XI.

Cán bộ công nhân viên và người lao động thuộc EVN tham gia Tuần lễ hồng sáng 9-12

EVN cũng cho biết, tháng 12 cũng là thời điểm phù hợp nhất để tổ chức hiến máu do nguồn máu phục vụ điều trị thường rơi vào tình trạng thiếu hụt vào cuối năm. Bên cạnh đó, chương trình cũng là hoạt động thiết thực, mang nghĩa cử cao đẹp với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm truyền thống của ngành điện lực Việt Nam (21-12-1954 – 21-12-2025).

Theo đó, Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI được diễn ra từ ngày 8 đến 14-12 với nhiều điểm hiến máu tình nguyện ở trụ sở một số đơn vị thành viên của EVN trên cả nước hoặc tại cơ sở y tế. EVN đã sẵn sàng cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình của các cán bộ công nhân viên ngành điện trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm nay, Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI có thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” cùng hình ảnh biểu tượng cầu vồng được ghép nối từ nhiều trái tim, thể hiện sự sẵn sàng sẻ chia những giọt máu đào của hàng vạn cán bộ công nhân viên ngành điện với kỳ vọng và sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn cho cả cộng đồng xã hội.

Nhiều cán bộ công nhân viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng năm 2025

Tuần lễ hồng EVN đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, mang dấu ấn rõ nét tinh thần văn hóa doanh nghiệp EVN, thể hiện trách nhiệm của hàng vạn cán bộ công nhân viên ngành điện luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng xã hội. Thông qua chương trình, vạn trái tim của những người trong ngành điện cùng hòa chung một tấm lòng, lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia; gửi gắm niềm tin rằng mỗi giọt máu hiến tặng hôm nay sẽ góp phần giúp bệnh nhân sớm hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp đã nhận được. Từ đó, cùng chung tay xây dựng một xã hội ngày càng nhân ái và hạnh phúc hơn.

EVN cũng cho biết trong 10 năm qua, các cán bộ công nhân viên và người lao động ở các đơn vị trong toàn tập đoàn đã tích cực tham gia chương trình Tuần lễ hồng. Qua 10 lần tổ chức, Tuần lễ hồng EVN đã vận động và tiếp nhận 94.844 đơn vị máu, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu trong giai đoạn cuối năm.

PHÚC VĂN