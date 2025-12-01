EVN triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2025

Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay diễn ra trong tháng 12 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Mục đích của chương trình mà EVN thực hiện là tri ân các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng và một số hoạt động an sinh xã hội.

Chương trình cũng tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

EVN cho biết, đối tượng cụ thể của chương trình là các khách hàng đang sử dụng điện của EVN, trong đó ưu tiên người dân và các khách hàng sử dụng điện ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trong năm 2025.

Theo đó, một số hoạt động chính của Tháng tri ân khách hàng năm 2025 của EVN gồm: tập trung khôi phục tình trạng vận hành bình thường của lưới điện ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lũ lụt, nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài cho khách hàng.

EVN cũng cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định, đồng thời kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.

Bên cạnh đó, EVN tổ chức giới thiệu, quảng bá và hướng dẫn sử dụng ứng dụng “EVN CSKH” cùng tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung toàn EVN sau khi tập đoàn tổ chức buổi công bố, dự kiến ra mắt vào dịp 21-12, cùng lúc triển khai các chương trình quảng bá và khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể từng địa điểm, từng đơn vị.

Chương trình còn bao gồm tri ân, tặng quà và cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với đơn vị điện lực tham gia công tác dịch chuyển phụ tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2025. Đặc biệt, EVN miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.

EVN cũng tăng cường hướng dẫn và tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, đặc biệt là phòng chống cháy nổ do chập điện, thông qua các kênh hội nghị trực tiếp, tổng đài chăm sóc khách hàng, app, web, tin nhắn, mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan báo chí, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Bên cạnh các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng, các đơn vị trong EVN còn phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng trong năm 2025 vừa qua. Việc triển khai các hoạt động này được điều chỉnh tùy theo điều kiện từng đơn vị và tình hình thực tế ở địa phương, cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên.

Công nhân điện lực hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục lưới điện sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11-2025. Ảnh: EVN

Một số hoạt động an sinh xã hội được tập trung thực hiện trong thời gian này bao gồm: thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có thiệt hại về người, tài sản do thiên tai; thăm hỏi và hỗ trợ những hộ nghèo, người già neo đơn, các gia đình chính sách và các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt để đảm bảo sử dụng điện an toàn, cùng với việc tặng đèn chiếu sáng LED cho các khách hàng, đặc biệt là những khách hàng tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lụt.

Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” đã được các đơn vị trong toàn EVN tham gia và thực hiện liên tục trong 11 năm qua, mặc dù bối cảnh triển khai đôi lúc gặp không ít khó khăn. Bằng những hoạt động thiết thực trong “Tháng tri ân khách hàng”, EVN mong muốn tri ân tới tất cả khách hàng sử dụng điện, các cơ quan, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn và báo chí đã luôn đồng hành cùng tập đoàn. Đồng thời, EVN mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của khách hàng sử dụng điện, các cơ quan tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước” và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

PHÚC HẬU