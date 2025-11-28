Cần 136 tỷ USD phát triển nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030

Ngày 28-11, tại TPHCM diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 và Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng Hội Điện lực Việt Nam tổ chức.

Theo TS Nguyễn Mạnh Cường, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), giai đoạn 2026-2030, hệ thống truyền tải điện quốc gia bước vào thời kỳ đầu tư quy mô lớn nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải và nhu cầu giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo.

Đại biểu tham quan sa bàn mô phỏng các dự án cấp điện cho đặc khu Phú Quốc bằng cáp ngầm và đường dây vượt biển do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư

Qua tính toán, cả nước cần xây dựng mới khoảng 100 GVA công suất trạm biến áp 500 kV, 12.500km đường dây 500 kV, cùng 105 GVA công suất trạm 220 kV và 18.000km đường dây 220 kV. Đây là khối lượng đầu tư rất lớn, xuất phát từ việc tiến độ lưới điện giai đoạn 2021-2024 vẫn còn thấp, trong khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng mạnh và nhiều dự án năng lượng tái tạo đòi hỏi hạ tầng truyền tải tương ứng.

Để bảo đảm khả năng cung ứng điện trong trung và dài hạn, TS Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, cần sớm tăng khả năng cân đối vốn của các đơn vị nhà nước; đồng thời điều chỉnh giá truyền tải theo hướng tạo sức hút đối với nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, việc xác lập cơ chế giao đầu tư cho các công trình truyền tải quan trọng được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm rút ngắn thời gian triển khai, tránh lặp lại tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án những năm vừa qua.

Đại biểu tham quan các gian hàng

Dự báo, nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 136 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cho phát triển nguồn điện và khoảng 18 tỷ USD dành cho đầu tư lưới truyền tải. Bình quân mỗi năm, hệ thống điện cần khoảng 27,2 tỷ USD. Giai đoạn 2031-2035, nhu cầu vốn vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 130 tỷ USD, phản ánh yêu cầu phát triển hạ tầng theo quy mô phụ tải và mục tiêu chuyển dịch năng lượng.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất sớm hoàn thiện chính sách giá điện, nhất là cơ chế giá điện hai thành phần và giá dịch vụ phụ trợ; xây dựng chính sách thu hút đầu tư phát triển điện mặt trời, điện gió ở miền Bắc để giảm áp lực truyền tải liên vùng; tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục nhằm bảo đảm tiến độ các dự án điện lực…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã tiến hành kiểm đếm số tiền ủng hộ, bàn giao hơn 124 triệu đồng cho đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam, nhằm quyên góp hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Sau khi tiếp nhận, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành để kịp thời hỗ trợ người dân.

THI HỒNG