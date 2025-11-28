Điện than, thủy điện và turbine khí vẫn giữ vai trò chủ lực năm 2026

Bộ Công thương đã phê duyệt phương án vận hành điện năm 2026, trong đó các nguồn điện than - thủy điện - turbine khí giữ vai trò chủ lực.

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì cuộc họp về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp ngày 28-11. Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân năm 2026, ngày 28-11, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BCT phê duyệt “Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026”.

Theo đó, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu tăng từ 10% trở lên, trên cơ sở thực tế tăng trưởng nhu cầu phụ tải điện năm 2025 và dự báo, đánh giá các yếu tố đầu vào (nhu cầu phụ tải, tình hình thủy văn, khả năng cung cấp nhiên liệu, tiến độ nguồn điện, lưới điện cho năm 2026), Bộ Công thương đã phê duyệt “Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026” gồm 3 phương án: cơ sở, điều hành và dự phòng điều hành các tháng cao điểm mùa khô để bảo đảm tính linh hoạt trong chỉ đạo điều hành cung ứng điện năm 2026 trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó dự báo.

Trong đó, các nguồn điện than, thủy điện và nguồn điện turbine khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2026. Các nguồn năng lượng tái tạo được huy động theo khả năng phát, phù hợp với các ràng buộc kỹ thuật của hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện.

Theo các phương án đã được phê duyệt, việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân năm 2026 cơ bản sẽ được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bộ Công thương đánh giá năm 2026 là năm tiếp tục xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, khó dự báo và có thể xuất hiện các tình huống bất lợi, gây khó khăn trong việc bảo đảm cung cấp điện như một số nguồn điện lớn vào vận hành chậm so với kế hoạch, tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi, lượng khí cấp cho phát điện từ các nguồn khí hiện hữu đang ở giai đoạn suy giảm, nguồn khí mới vào chậm tiến độ, nhu cầu than cho phát điện tăng cao nên nhu cầu than nhập khẩu tăng cao, xảy ra sự cố xếp chồng các nhà máy điện.

Để chủ động bảo đảm cung cấp điện năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị theo Quyết định 3477/QĐ-BCT. Trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phải đảm bảo đủ nhiên liệu than - khí - dầu, duy trì độ sẵn sàng cao của các tổ máy phát điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án điện lực và truyền tải trọng điểm để giảm tải cho hệ thống. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam ưu tiên huy động khí cho phát điện. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19 lập kế hoạch cung ứng than đầy đủ, liên tục, đảm bảo khối lượng, chất lượng và chủng loại theo hợp đồng. Các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện cũng phải thực hiện đầy đủ duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm thiết bị sẵn sàng cao nhất và tuyệt đối tránh sự cố do chủ quan.

PHÚC VĂN