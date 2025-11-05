FPT cùng LAPI ITB và Digital Utama Lestari thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại Indonesia

FPT cùng LAPI ITB và Digital Utama Lestari tại lễ ký kết.

Hợp tác ba bên này hướng tới thúc đẩy chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Indonesia, góp phần xây dựng nền kinh tế số cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và hiện đại hóa toàn diện các lĩnh vực trọng điểm. Ba bên cũng kỳ vọng có thể đạt con số 100 triệu USD doanh thu trong vòng 5 năm từ cung cấp các nền tảng, giải pháp, dịch vụ công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực tại Indonesia.

Dựa trên năng lực công nghệ toàn cầu của FPT, thế mạnh nghiên cứu và học thuật của LAPI ITB, cùng sự am hiểu thị trường nội địa của DUL, ba bên sẽ phối hợp phát triển các nền tảng số dễ dàng mở rộng, hiện đại hóa hệ thống công trọng điểm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến đồng hành cùng Indonesia chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực ba bên hợp tác bao gồm phát triển nền tảng số quốc gia cho các dịch vụ công và hợp tác xã, hiện đại hóa hệ thống thuế và tài chính công, phát triển du lịch thông minh và chuyển đổi số cấp vùng.

Đặc biệt, hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới nổi như AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, điện toán hiệu năng cao, bán dẫn, cùng các giải pháp số hóa trong nông nghiệp, y tế, logistics, năng lượng, đô thị thông minh và tài chính. Bên cạnh đó, hợp tác cũng đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ và thành lập các trung tâm nghiên cứu chung với các cơ sở giáo dục hàng đầu….

FPT dự kiến mở văn phòng mới tại Bandung, thành phố lớn thứ ba của Indonesia, nhằm hợp tác cùng LAPI đẩy mạnh đào tạo và đổi mới công nghệ trong khu vực. Những nỗ lực của FPT hướng đến mục tiêu góp phần tăng cường hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo sẵn nguồn nhân lực cho tương lai số của Indonesia.

BÌNH LÂM